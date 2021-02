A Kézdivásárhelyi SE labdarúgócsapata napi edzésekkel és rendszeres edzőmérkőzésekkel készül a bajnokság három hét múlva rajtoló tavaszi folytatására. A játékoskeretből többen is távoztak, a klub vezetősége helyüket helyi labdarúgókkal igyekezett pótolni. A pontvadászat várhatóan március 13-án folytatódik.

A Kézdivásárhelyi SE harmadosztályú labdarúgócsapata Gazda József vezetőedző irányításával január 18-án kezdte meg a felkészülést a 2020–2021. évi idény tavaszi folytatására. A szakember elmondta, a téli szünetben több játékos is távozott, helyükre igyekeztek helyi játékosokat igazolni. A távozók közé tartozik Farkas Róbert kapus, aki a Csíkszeredai Imperial Wet futsalcsapatát választotta, Emilian Popa és Petre Plumb nem kívánta a céhes városban folytatni pályafutását, Alin Babei a Barcarozsnyói Olimpic, Gyerő Adorján a Baróti VSC csapatához került kölcsönbe, valamint Gajdó Gothárd szándékait egyelőre nem ismerik.

Az érkezők között két nagy visszatérő is van Albu Norbert és Rancz Attila személyében, akik az előző években már erősítették a felső-háromszéki együttest. Niczuly Rajmond és Dobozi Krisztián személyében két ígéretes junior csatlakozik a kerethez, mindketten 2004-ben születtek. A magyar másodosztályban szereplő Kazincbarcika SC csapatától érkezik Lakatos Miklós balhátvéd, illetve a Csíkszeredai Labdarúgó Akadémiától Antal Barna szélső.

A héten edzőtáborozó kézdivásárhelyi gárda eddig öt felkészülési mérkőzést játszott: az FK Csíkszereda 19 év alatti csapata felett 4–2-re diadalmaskodott, Prázsmár ellen 3–2-re győzött és kétgólos mérkőzésen ikszelt a Brassói SR együttesével. Továbbá, miután félidőben 2–1-re vezetett, végül 4–2-re kikapott a másodosztályú Aero­star Bacău csapatától, majd 1–0-ra alulmaradt a Székelyudvarhelyi FC együttesével szemben. Udvarhellyel szombaton újra játszanak.

A KSE az idény első felében már bizonyította, hogy helyt tud állni a harmadosztályban. A fiatalok lendületét jól kiegészítette Damian, Tankó, Gáll és Kanyó nagyobb tapasztalata. Az őszi mérkőzéseken látható volt, hogy amikor odatette magát a csapat, akkor jöttek a pozitív eredmények is. A koronavírus viszont itt is közbeszólt, a megfertőződött kerettagok hiánya sok pont elvesztését eredményezte. Bíznak benne, hogy a járvány a folytatásban nem hátráltatja a csapatot, és a tavaszi idényben is minden meccset le tudnak játszani. A 4 győzelmet, 1 döntetlent és 5 vereséget összegző kék-fehér mezes alakulat jelenleg az 5. csoport hetedik helyén áll, innen szeretnének előrébb lépni a tavaszi szezonban.

A KSE játékoskerete: * kapusok: Gabriel Bunduc, Niczuly Rajmond * hátvédek: Zsombori Zsolt, Marius Telcean, Tankó Zsolt, Răzvan Damian, Barbócz Norbert, Dobozi Krisztián, Lakatos Miklós, Péter Ákos * középpályások: Gáll Attila, Kanyó Szilárd, Mojzi Botond, Albu Norbert, Rancz Attila * támadók: Bandi Álmos, Gajdó Tamás, Pakucs Norbert, Gabriel Solovăstru, Antal Barna, Becze Tamás, Robert Vasiloi. (miska)