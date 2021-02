Látássérültek anyanyelvű oktatásáért

Közösségi adománygyűjtő kampányt indított február 3-án az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület (#EMLE), mely több mint százéves problémát igyekszik megoldani: az anyanyelvi, speciális oktatás újraindítását vak és gyengén látó gyerekek és fiatalok számára. Ezzel párhuzamosan eddig nem létezett segítő-támogató szakszolgáltatást is igyekeznek meghonosítani: a felnőtt elemi rehabilitációt – adja hírül szerkesztőségünknek címzett levelében Máté Zsolt, az egyesület alelnöke.

Adataik szerint a három székelyföldi megyében közel 200 iskolaköteles vak gyerek és fia­tal él, országosan pedig több mint 6000 magyar felnőtt látássérültről tudnak. „Törekvéseink nem lokálisak, összerdélyi nemzetiségi és szociális ügyről van szó” – emelik ki a levélben.

Az egyesület weblapján olvasható ismertetőben azt is leírják, hogy jelenleg Romániában hét elkülönített intézmény látja el a vakok és gyengén látók oktatását, ezek egyikében sem folyik magyar tannyelvű oktatás. Egyedül a kolozsvári intézményben van lehetőség magyar nyelvű, opcionális foglalkozásokra, ahol egy lelkes magyar tanárnő mesékkel, versekkel, irodalmi művekkel ismerteti meg a gyerekeket. „Bár alkotmányos jog az anyanyelven való tanulás, melyet a 2006/448-as fogyatékosügyi törvény is kihangsúlyoz, megerősítve a látássérültek számára is az anyanyelven való tanulás jogát, érdekvédelmi képviselet hiányában évek, évtizedek alatt nem történt semmi. Ezt a helyzetet felismerve tűztük zászlónkra az oktatás ügyét, folyamatosan dolgozva azon, hogy az áldatlan állapotot megszüntessük.”

A három székelyföldi megyében élő, magyar nemzetiségű látássérült gyerekből mindössze 13-an tanulnak elkülönített, de román tannyelvű intézményben, ám sajnos számottevő az iskolát nem látogató gyerekek száma, főleg a falusi környezetben élők körében. Ugyanakkor jellemző a korai iskolaelhagyás is, ennek következménye a látássérült értelmiségi réteg szinte teljesnek mondható hiánya – írják az ismertetőben, ezzel is összefüggésbe hozva az érdekképviselet hiányát.

A közösségi adománygyűjtés az egyesület erdelyivakiskola.org weblapján zajlik (tegnap délelőttig 939 euró gyűlt össze). Tevékenységükről az #erdelyimagyarvakok Facebook-oldalon is beszámolnak, telefonon a 0743 122 946-os és 0755 703 308-as számon érhetőek el. (incze)