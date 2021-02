Idős olvasónk elmondása szerint Baróton az Electricánál próbált személyesen érdeklődni az országos szolgáltatók ajánlatairól, de ott azt mondták, csak a sajátjukról tudják tájékoztatni. Ő megérti, ha a konkurencia árairól nem adnak felvilágosítást, de mit tehetne, ha az első orra alá nyomott szerződést nem szeretné aláírni? Ha nagyon muszáj lenne, akár Sepsiszentgyörgyre is bemenne valahogy, de lehet tudni egyáltalán, ott melyik villanykereskedőnek van kirendeltsége, az hol található, illetve milyen program szerint működik? „Úgy érzem, velünk, idős falusi nyugdíjasokkal tolnak ki leginkább, mert mi vagyunk azok, akik a legnehezebben tudunk megindulni ügyet intézni. Én attól tartok, hogy e nagy újítás miatt többet fogok fizetni, mint eddig” – osztotta meg aggodalmait.

Nagy-Bege Zoltán szerint érthető, hogy olvasónk Baróton nem kapott olyan felvilágosítást, mint szeretett volna, hiszen az Electricának nem tiszte a versenytárs szolgáltatók ajánlatait és elérhetőségeit ismertetni. Mindez nem azt jelenti, hogy a magányosan élő idősek nem találhatnának igényeiknek megfelelő szolgáltatót. Először is nem szabad abból kiindulni, hogy a meglévő szerződés a legdrágább, például az említett Electrica csomagjai nem is a piac legdrágább ajánlatai – mondta. Ha a székelyszáldobosi bácsi a legkevesebb ügyintézéssel kötne új megállapodást, akkor próbáljon tájékozódni a meglévő áramszolgáltatónál. Amennyiben nehezen mozog vagy kényelmesebb, telefonon is megteheti azt, sőt, adatai megadásával igazolhatja magát, úgy akár az új szerződést is megkötheti. Igaz, nincs magyar nyelvű ügyfélszolgálat, de úgy véli, szinte lehetetlen, hogy a rokonságból vagy a szomszédságból ne kerülne olyan, aki bírja a román nyelvet annyira, hogy ne tudnák megérteni, melyik fogyasztói csomag lenne számára a legkedvezőbb. Ha azzal az ajánlattal nem élne, akkor nem marad más lehetősége, mint hogy a legközelebbi hozzátartozók segítségével az interneten keressen megoldást, hiszen manapság már leveleket és szórólapokat csak elvétve küldenek a cégek. Tanulmányozhatják az energiaár-szabályozó hatóság honlapján található információkat, kinyomtathatóak a világhálón megtalálható, árakat és fogyasztói csomagokat összehasonlító táblázatok is, segítségükkel csak megtalálják, amire szükségük van – tanácsolta az alelnök.