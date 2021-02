A nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének sikeréhez nagy mértékben hozzájárult, hogy nagyon sok katalán aláírásával támogatta az ügyet, így az előírt kvóta Spanyolországban is összejött. A katalánok mozgósításában hatalmas szerepet játszott a Katalán Nemzetgyűlés, egy némileg a Székely Nemzeti Tanácshoz hasonlítható civil szervezet. Ennek tagja Erika Casajoana i Daunert, aki az európai polgári kezdeményezés szövegének áttanulmányozása után a katalán érdeket felismerve megkereste az SZNT-t, mozgósításuk nyomán pedig meglódult a spanyolországi aláírásgyűjtés. A katalán jogász korábban a Minority SafePack (MSP) nevű kisebbségvédelmi polgári kezdeményezést is aktívan támogatta. Exkluzív interjúnkban Erika Casajoana i Daunert-et többek között arról kérdeztük, miért álltak a nemzeti régiós polgári kezdeményezés mellé, mi a közös a katalán és a székely érdekekben, milyen esély van arra, hogy ezzel az üggyel érdemben foglalkozik majd az Európai Bizottság.

A Minority SafePack után a nemzeti régiós európai polgári kezdeményezést is aktívan támogatta. Miért?

Erika Casajoana i Daunert: – Katalán szempontból, amikor az állam nélküli nemzetek mobilizálódnak, mi mindig velük kell tartanunk. A katalán nyelvnek 10 millió beszélője van: ez a legnagyobb Európában, amely még mindig nem hivatalos. Mi vagyunk a legnagyobb elnyomott nemzet az Európai Unióban. Világítótorony vagyunk a földrész összes elnyomott népe számára.

– Ön szerint miért kell foglalkoznia az Európai Uniónak a nemzeti régiókkal?

– Az Európai Unió az államok klubja. Megalakulása óta azonban megpróbált közelebb kerülni az állampolgárokhoz, hogy hatalmát nagyobb legitimációval és elfogadással gyakorolja. Az európai polgári kezdeményezés eszköze példa erre. Az Európai Unió voltaképpen felkér minket, hogy mozgósítsuk magunkat, és törekedjünk új jogszabályok megalkotására, de amikor az állami szint alatti entitások élnek ezzel a lehetőséggel, az Európai Bizottság megijed és megpróbálja megakadályozni. Először az által, hogy megtagadta a Minority Safepack és a Nemzeti Régiók bejegyzését, majd, miután a Minority Safepack megállítása nem sikerült, teljes megvetését fejezte ki az európai kisebbségek reményei iránt. A kisebbségek nagyon keményen dolgoztak, és hatalmas erőforrásokat fektettek be annak az európai jogszabálynak a kidolgozásába, melyet Jourová asszony ilyen szemtelenül megtagadott. Az Európai Bizottság ezt saját rovására teszi. Az Európai Uniónak a Minority Safepackkel és a Nemzeti Régiókkal egyaránt foglalkoznia kell, mert ezek erősítik a demokráciát. Ezek az európai polgári kezdeményezések olyan politikai törekvéseket közvetítenek, amelyek nemcsak jogosak, hanem az EU számára is előnyösek.

– Az MSP-t az Európai Bizottság elutasította, van-e esély arra, hogy a nemzeti régiós kezdeményezés ne jusson hasonló sorsra? Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ne ugyanaz történjen vele is?

– Kulcsfontosságú kérdést vetett fel. Európa állami szint alatti entitásai nem engedhetik, hogy az Európai Bizottságnak akár még eszébe is jusson ismét ilyen megvetéssel kezelni őket. A Minority SafePack és a Nemzeti Régiók kezdeményezőinek össze kell fogniuk, és megelőző politikai offenzívát kell indítaniuk az EU hatóságai ellen egy újabb ilyen megalázás megakadályozása érdekében.

– Miért ódzkodik ettől a kérdéstől az Európai Bizottság Ön szerint?

– Nem válaszolhatok az Európai Bizottság nevében. Vera Jourová európai biztos asszonynak kell megmagyaráznia, hogyan merészelte azt mondani 50 millió, valamely kisebbséghez tartozó európai polgárnak, akik csaknem egy évtizede ezért dolgoznak, hogy tévedtek, és nincs szükség a jogszabályokra, melyekre törekedtek, mert a jelenlegi irányelvek és rendeletek már lefedik problémáikat. Rendkívül tiszteletlen és lenéző magatartás ez.

– Miként igyekeznek napirenden tartani a kérdést, nyomást gyakorolni az Európai Bizottságra, milyen eszközök állnak a nemzeti régiók képviselőinek rendelkezésére?

– Mint eddig, gondoskodunk arról, hogy ezek a problémák relevánsnak maradjanak: úgy, hogy nem adjuk fel és folytatjuk a politikai nyomásgyakorlást. A helyi szintű mozgósítás folyik, és a választott képviselőink fenntartják a nyomásgyakorlást. A Nemzeti Régiók képviselői mögött több mint egymillió támogató ereje áll. A Székely Nemzeti Tanács most olyan mozgalmat vezet, amely állam nélküli nemzetekhez és nemzeti közösségekhez tartozó emberek millióit képviseli. Azt kérjük, amire jogunk van: egy olyan Európai Uniót, amely hű marad a Lisszaboni Szerződésben vállalt jogi kötelezettségeihez, és a szubszidiaritás elvét a gyakorlatban alkalmazza, közelebb hozva a demokráciát az emberekhez. Ezek nem csak szép szavak, ez a törvény.

– Mit jelentene az Önök számára katalánokként a nemzeti régiós kezdeményezés elfogadása?

– Nemzetként való elismerést jelentene, az Európán belüli politikai befolyás növekedését és Spanyolország általi diszkrimináció megszüntetését az olyan európai források elosztása során, mint a Next Generation EU. Valóban nagyon jó dolog lenne, és ezért támogatta Katalónia lelkesen a polgári kezdeményezést több tízezer aláírással, ami jócskán meghaladja a Spanyolországon belüli demográfiai arányunkat.

– A székelyeken és a katalánokon kívül mely nemzeti közösségek számára járna legtöbb előnnyel a kezdeményezés elfogadása?

–A Nemzeti Régiók kezdeményezésnek most lehetősége van egy szélesebb európai közönséget is megszólítani, hogy minden nemzeti közösség láthassa, milyen haszonnal járna nekik ez a kezdeményezés. Kezdetben eltartott egy ideig, mire a jelentős számban magyarok lakta három tagállamon – Magyarországon, Románián és Szlovákián – kívül más nemzeti közösségeket is elért. Amikor azonban az üzenet máshova is eljutott, a mozgalom elindult, és most már megállíthatatlan.

– Milyen konkrét haszonnal járna a kezdeményezés sikere, és milyen távlati perspektívákat nyit a nemzeti régiók további szerepének erősödése vonatkozásában?

– Az első előny már megvalósult: a székelyek és más nemzeti közösségek önbizalma és optimizmusa megerősödött csupán azáltal, hogy elérték a szükséges több mint egymillió aláírást az EU több mint hét tagállamában. Olyan európai politikai szereplőkké váltak, akik követelik helyüket az asztalnál, ahol Európa döntéseit meghozzák. Ön itt Székelyföldön jól ismeri mindazokat a projekteket, amelyeket meg lehetne valósítani, ha meglenne a megfelelő finanszírozás és erő, amely a gazdasági és kulturális fejlődéshez szükséges, amelytől a nemzeti régiók felvirágozhatnak. Ez csak a kezdet. A Nemzeti Régiók kezdeményezés által kért jogi eszközök Európát jobbá, demokratikusabbá tennék, pénzeszközeinek és erőforrásainak felhasználásában pedig hatékonyabbá, hasznosabbá válna polgárai számára. Valójában a nemzeti régiók számára megmozgattuk Európát.