A hatodik kupagyőzelmére hajtó Sepsi-SIC címvédőként egyenes ágon került be a négyes döntőbe, a Szatmárnémeti VSK és a Kolozsvári U viszont megnyerte buboréktornáját. A Final Four (F4) négyese sorsolás után egészült ki, ahol a két csoportmásodik, az Aradi FCC és az Agronómia Bukarest közül a fővárosiaknak kedvezett a szerencse. Pech vagy szerencse, de már a legjobb négy között összekerült a kupa és a Nemzeti Liga mezőnyének két legerősebb csapata, a trónkövetelő házigazda VSK és az ötszörös győztes Sepsi-SIC, míg a másik ágon az Agronómia Bukarest és a Kolozsvári U találkozik. Az utóbbi párharc nyitja meg szombaton 16 órától a szatmárnémeti Both Katalin Sportteremben zajló döntőtornát, ahol a zöld-fehérek 19 órától lépnek pályára a Miguel Lopez irányította határ mentiek ellen.

A holnapi lesz a harminchatodik találkozó a Szatmárnémeti VSK és a Sepsi-SIC között, az eddigi mérkőzésekből huszonkilencet nyertek meg a háromszékiek. A két csapat január 9-én találkozott legutóbb, a Sepsi Arénában akkor 80–69 arányban diadalmaskodtak Zoran Mikes tanítványai. A Sepsi-SIC utolsó három kupadöntőjéből kettőt a VSK ellen vívott meg, s mindkettő lányaink sikerével zárult. A zöld-fehérek 2018-ben 62–48-ra, 2019-ben 69–65-re verték a VSK együttesét.

„A Szatmárnémeti VSK egy erős alakulat, s tökéletes védekező játékot kell bemutatnunk velük szemben. Sokat szaladnak, jól lepattanóznak, így muszáj csapatként harcolnunk ellenük. Emellett, ha a saját játékunkat játsszuk és kihasználjuk az erősségeinket, remek mérkőzést hozhatunk össze. Én hiszek abban, hogy hatodszorra is meg tudjuk nyerni a Román Kupát, persze ehhez kell az is, hogy egy csapatként és keményen harcoljunk” – nyilatkozta alakulatunk közösségi oldalának Rebecca Tobin, a SIC amerikai beállósa. „A Román Kupa egy különleges sorozat, amelyre a szezon közepén kerül sor, így a kétnapos leforgás alatt a legjobbat kell nyújtanunk a pályán. Számunkra egyértelműen a Szatmár elleni elődöntő a legfontosabb, de a viadalt az a csapat nyeri, amelynek sikerül győzedelmeskednie a fináléban. A hatodik kupasikerünkhöz tehát két diadalra van szükség, ezért pedig mindent meg kell tennünk, hogy győztesként zárjuk az elődöntőt” – jelentette ki Zoran Mikes, aki ez idáig öt kupasikerhez vezette a megyeszékhelyi együttest.

Az elmúlt tizenhárom esztendő Román Kupa-győztesei: 2008 – Mikes Kelemen ISK; 2009 – Târgoviște; 2010 – Târgoviște; 2011 – Aradi FCC; 2012 – Târgoviște; 2013 – Târgoviște; 2014 – Aradi FCC; 2015 – Sepsi-SIC; 2016 – Sepsi-SIC; 2017 – Târgoviște; 2018 – Sepsi-SIC; 2019 – Sepsi-SIC; 2020 – Sepsi-SIC.