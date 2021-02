A Leo Grozavu és az Ilie Poenaru irányította labdarúgók egyaránt a felsőházi rájátszásba jutásért harcolnak. A két együttest a rangsorban mindössze két pont választja el egymástól, a Sepsi OSK 36 ponttal a negyedik, míg az Academica Clinceni 34 ponttal a hatodik helyen áll. A tavaly októberi odavágóban az Ilfov megyei gárda Cvetelin Csuncsukov és Raul Rusescu góljával legyőzte a vendég székelyföldi csapatot. Az élvonalbeli bajnokságban eddig ötször csaptak össze, egy döntetlen mellett kétszer a háromszéki alakulat, kétszer pedig a Clinceni gyüjtötte be a három pontot. Izgalmasnak ígérkezik a hatodik egymás elleni mérkőzés, hiszen szombaton a pontvadászat második legjobb támadójátéka (Sepsi OSK – 37 gól) és a harmadik legjobb védelme (Clinceni – 20 gól) néz farkasszemet a sepsiszentgyörgyi stadionban.

„Olyan csapat látogat hozzánk, amely ebben az évben, sőt, az előző idényben is többször bizonyította, hogy az egyik legerősebb a bajnokságban. Tapasztalt játékosai vannak, és egy olyan edzője, akinek sikerült egyesítenie a csapatot. Védelemben nagyon jól szervezett együttes, a játékosok erősek, és a pontvadászatban minden ellenfelüknek megfelelő választ adtak. A jelenlegi bajnokságban háromszor szenvedtünk vereséget, ebből egyszer a Clinceni bizonyult jobbnak. Mi is egy nehéz időszak végén vagyunk, ráadásul az utóbbi időben elfelejtettük a győzelem ízét. Többet kell tennünk a siker érdekében, még akkor is, ha egy problémás időszak után jelenleg fizikailag és szellemileg sem vagyunk a megfelelő szinten. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy győzzünk, hiszen hazai pályán játszunk” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző.

A 24. forduló programja: * ma: FC Voluntari–FC Argeș (17.30 óra), Craiova–FC Hermannstadt (20.30 óra) * szombat: Sepsi OSK–Academica Clinceni (17 óra), FCSB–Chindia Târgoviște (20 óra) * vasárnap: Medgyesi Gázmetán–Kolozsvári CFR (18 óra), Astra Giurgiu–FC Dinamo (20.30 óra) * hétfő: Aradi UTA–FC Botoșani (17.30 óra), FC Viitorul–Jászvásári Poli (20.30 óra).



Svájci csatárt igazoltak

A Sepsi OSK szerdán közösségi oldalán erősítette meg, hogy megszerezte a svájci Simone Rapp játékjogát. A 28 éves csatár nyárig írt alá a sepsiszentgyörgyi klubbal, egy év hosszabbítási opcióval. A 193 cm magas labdarúgó szabadon igazolható volt, ugyanis felbontotta szerződését a svájci élvonalban szereplő Lausanne-Sport csapatával.

„Új játékos érkezett a Sepsi OSK-hoz. Simone Rapp személyében új csatárral erősítette meg játékoskeretét a Sepsi OSK. A 28 éves svájci játékos 2021 nyaráig kötelezte el magát klubunkkal, egy év hosszabbítási opcióval. Simone Rapp, aki legutóbb az FC Lausanne-Sport játékosa volt, Svájc korosztályos válogatottjaiban is többször pályára lépett. Sok sikert kívánunk új játékosunknak sepsiszentgyörgyi pályafutásához” – olvasható a háromszéki klub közleményében.

Rapp eddigi pályafutása során kizárólag hazájában játszott, korábban az FC Thun, az FC St. Gallen, az FC Wohlen, a Locarno és az FC Basel 21 év alatti csapatában futballozott. A svájci élvonalban 143 mérkőzésen 36 gólt szerzett és 11 gólpasszt osztott ki, míg a másodosztályban 129 találkozón 29 találatot és 11 asszisztot jegyzett. (miska)