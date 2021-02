Rövid kényszerszünet után az elmúlt napokban az időjárás újfent kedvezett a téli sportok szerelmeseinek, így Sugásfürdő ismét teljes kapacitással várja a mozogni vágyókat, hiszen a kis sípálya mellett a hóágyúknak köszönhetően csütörtöktől már a nagyobbik pálya is siklásra alkalmas. A megfelelő körülmények adottak, a hatodik Dani Kinga-emlékversenyen pedig idén is összemérhetik tudásukat a sízni vágyók, akik 8.30 és 9.30 között iratkozhatnak a helyszínen, a megmérettetés pedig 10 órától veszi kezdetét. Természetesen gyerekek és felnőttek is iratkozhatnak, akiket a szervezők tizenkét különböző korcsoportba sorolnak. A nevezési díj 5 lej gyerekeknek, 10 lej felnőtteknek.

„Kinga tagja volt az alpesisí-csapatnak, majd az Alpin Sport Egyesület alapításában is oroszlánrészt vállalt. Igazán lelkes és sportszerető volt, akit ráadásul méltán nevezhettünk jó barátnak és segítőkész embernek. Az emlékverseny megszervezésével szeretnénk hagyományt teremteni és minden évben méltóképpen megemlékezni. A hétvégére felmelegedést jeleznek a meteorológusok, viszont éjszaka fagypont alatti hőmérséklet lesz, ami a verseny szempontjából mindenképp biztató. Reméljük, hogy minél több gyerek és felnőtt kedvet kap egy kis mozgásra, és sikerül egy jó hangulatú versenyt szervezni” – mondta lapunknak Szőcs Imre, az Alpin Sport Egyesület versenyigazgatója.

A viadalt a Depo, a MultiNr., a Tribel és a D-Toys támogatja. Az Aplin Sport Egyesület partnerei a szervezésben a Sepsi ReKreatív és a Székelyek a magasban. (miska)