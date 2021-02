Az utca hangja

Az a tíz százalék valóban nem a világ, csak maga az emelés ténye vet fel egy kérdést: ez lenne a Közüzemek rendelkezésére álló egyetlen eszköz a cikkben említett drágulások kigazdálkodására? Nézzünk egy konkrét példát. Alulírott legutóbbi, 2020. decemberi számláján négy lakóra számolva a következő költségek jelennek meg: hidegvíz-fogyasztás 21 köbméter, hidegvíz-veszteség 2,73 köbméter. Elhanyagolható mennyiségnek tűnik, de egy 32 lakrészes lépcsőházban ez a veszteség már 80 köbméter körüli mennyiség. (Pontosan 87,36 köbméter lenne, de nem mindegyik lakrészben lakik 4 személy.) Megjegyzendő, hogy a veszteség nem a tömbház fő órája és a lakók vízórái között, hanem a társaság tulajdonában lévő elosztóhálózaton keletkezik. Ha mindezt egy egész lakótársulás lépcsőházaira vagy Sepsiszentgyörgy város összes fogyasztóira számoljuk ki, akkor bizony nem kis összegről, elég sok vízről van szó... Vajon nem lenne méltányosabb és korrektebb eljárás a szolgáltató részéről, ha az elosztóhálózatot hatékonyabban karbantartaná, állapotán javítana, és ilyen módon a veszteségeket csökkentené valamennyire? Megjegyzem, hogy nem állt szándékomban az eljárás törvényességét megkérdőjelezni. A lakosság ivóvízellátását az „átkosból” átvett, 2006/241-es, 2013-ban felújított törvény szabályozza. Hogy ez visszaélésekre is ad lehetőséget, az más téma...

ZSUFFA LEVENTE, Kovászna. Szomorú, hogy még a víz is megdrágul ebben a nehéz időszakban. Mindenki számára érthető, hogy a vízellátás költségekkel jár, de ezek a költségek nem ugyanakkorák a megye minden településén! Példaképpen Kovásznát említeném, ahol a hegyekből szabadeséssel jön az igen jó minőségű víz, míg Sepsiszentgyörgyön kutakból pumpálják ki. A szolgáltatónak tekintetbe kellene vennie ezt a különbséget! A víz így is nagyon drága, sok ember számára havonta gondot jelent a számla törlesztése. Szerintem az inflációt másképpen kellene megközelíteni, esetleg a fölösleges költségek csökkentése felől, s lehet, a szolgáltatónál hét igazgató helyett kettő is elég lenne.

D. K., Sepsiszentgyörgy. A magam és a hozzátartozóim, barátaim nevében elismerésemet fejezem ki az oltóközpontok személyzetének. Kicsit szorongva mentünk a koronavírus elleni oltásért, de ilyen kedvességet és jó szervezettséget még nemigen tapasztaltunk a hazai egészségügyben, pedig nyugdíjasok vagyunk. Annyira gördülékeny az eljárás, és annyira figyelmes ott mindenki, hogy meg is hatódtunk. Magát a helyiséget is szépen berendezték (a Dália utcai központban voltunk), nagyon örvendünk, hogy így is lehet.