Rendelet a megszorításokról

A költségvetési megszorításokat tartalmazó rendelet többek között előírja a prefektusi hivatalok alkalmazottjainak nyújtott 30 százalékos úgynevezett COVID-pótlék megvonását, továbbá azt, hogy 2021-ben 1442 lej marad a nyugdíjpont értéke, és megszünteti az egyetemisták ingyenes vasúti szállítását, helyette 50 százalékos kedvezményt írva elő. A kormányülést követő sajtótájékoztatón Florin Cîţu miniszterelnök rámutatott, szükség volt erre a sürgősségi rendeletre, mielőtt mai ülésén elfogadja a kabinet az idei állami költségvetést.

A büdzsé tervezetét egyébként a Gazdasági és Társadalmi Tanács negatívan véleményezte. „Ez egy politikai testület, amelynek tagjait közpénzből fizetik, de nem vonják felelősségre őket szavazatukért. Önök szerint milyen véleményezést fog kiadni ez a politikai testület? Hasonlítsák össze majd a mai véleményezést azokkal, amelyeket a Romániát 2017 és 2019 között tönkretevő büdzsékről adtak ki” – reagált a döntésre Cîţu.

Ezzel szemben a független szakértőkből álló költségvetési tanács elemzése szerint a kormány által kidolgozott idei költségvetés-tervezetben szereplő 7,16 százalékos államháztartási hiánycél tartható, ugyanakkor arra figyelmeztettek, Románia pénzügyi helyzetének törékenységét az alacsony bevételek jelentik. A tanács üdvözölte, hogy a kormány csökkenteni akarja a kiadásokat, de aggasztónak tartja, hogy a 2021–2024-es időszakban is GDP-arányosan csak 31 százaléknyi bevétellel számol. Úgy vélik, hogy a költségvetési konszolidációt nem lehet elérni pusztán a kiadások csökkentésével, ehhez a bevételek növelése is szükséges.

Mindkét testület véleményezése konzultatív jellegű.

Az igazságügyben elkövetett esetleges visszaéléseket vizsgáló ügyészi részleg felszámolásáról Florin Cîţu azt mondta, a SIIJ megszüntetését egyrészt megígérte a kormánykoalíció, másrészt ajánlásként is elhangzott a román igazságügyi reformot nyomon követő Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus (MCV) keretében. „A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács annak idején negatívan véleményezte az ügyészi részleg létrehozását, és most is negatív véleményezést adott, de nem azért, mert elleneznék az ügyosztály felszámolását, hanem más megfontolásból” – fogalmazott Cîţu.