Az ítélet végleges és végrehajtandó – persze, ha sikerül elkapni Niculaet. A vállalkozó ugyanis – ügyvédje szerint – jelenleg Olaszországban tartózkodik, ahol koronavírus-fertőzés miatt kezelik. Az agráripari vállalkozásokból meggazdagodott üzletembert első fokon, még 2018-ban 3 év és 6 hónapos szabadságvesztésre ítélték. A döntés ellen fellebbeztek az ügyészek, a maximálisan kiszabható büntetést kérve Niculae ellen. A vádhatóság szerint Niculae egy pénzmosási művelettel 11 438 169 lejjel károsította meg a román államot. Nem első alkalommal gyűlt meg a baja a hatóságokkal Ioan Niculaénak, akit 2015-ben jogerősen két és fél év letöltendő börtönre ítéltek. Románia akkori leggazdagabb emberét illegális kampányfinanszírozásban taltálták bűnösnek. (Maszol)

KÉSZ HORROR. Elkaptak két marosvásárhelyi nőt tegnap reggel a Meggyesfalvi negyedben, amint egy holttestet cipeltek egy szemeteskukában a közeli erdő felé. A holttesten végzett vizsgálatok szerint a férfit egy baltával ölték meg. Törvényszéki források szerint a férfi egy családi veszekedés során veszítette életét a marosvásárhelyi Cisnădiei utcában, amikor 55 éves párját látogatta meg annak lakásában. A konfliktus tragikus lezárása után a nő egyik barátnője felajánlotta neki, hogy segít a holttest eltűntetésében. A két nő azon volt, hogy a közeli erdőben rejtse el a holttestet, amikor egy járókelőnek gyanúsak lettek, és értesítette a rendőrséget. A végzetes esetnek egy nyolcéves gyermek is szemtanúja volt. Egyelőre sem a rendőrség, sem az ügyészség nem közölt hivatalos információkat a nyomozásról. (Maszol)

AHOL A HALLGATÁST MEGFIZETIK. A Legfőbb Ügyészség közleményben számolt be arról, milyen extrákban részesülnek az ügyészek. 15 százalékos pótlék jár például a káros vagy veszélyes munkakörülményekért, 25 százalékos a neuropszichés túlterhelésért, és egy 5 százalékos bérkiegészítés még a hivatali titoktartásért is jár. Vagyis, mivel a titoktartás egy passzív folyamat, az ügyészek lénye­gében azért kapnak pénzt, hogy ne csináljanak semmit. A főügyészség közleménye egyúttal azt is tisztázza gyorsan, hogy a bónuszok mértéke nem haladja meg az alapfizetés 30 százalékát, miként az a törvényben is foglalva vagyon, így teljesen törvényesen kapják a pluszpénzt. Ők meg csak tudják, mert konyítanak a joghoz. (Főtér)

A MIGRÁNSOK NEM ADJÁK FEL. A nagylaki határrendészet csapatai szerdáról csütörtökre virradóan 38 migránst tartóztattak fel, akik gyalog próbáltak átszökni Magyarországra. A migránsokat az őrsre kísérték. Mint kiderült, hárman közülük Pakisztánból, a többiek Afganisztánból érkeztek, a legfiatalabb köztük 5, a legidősebb 34 éves. A személyazonossági ellenőrzés során az is kiderült, hogy a feltartóztatott migránsok korábban menedékjogot kértek a román államtól. (Agerpres)

A KORRAL HALADNI KELL. Nagyon rafinált és modern megvesztegetési trükköt vetett be egy Temes megyei sofőr, amikor egy rutinellenőrzés során kiderült, épp felfüggesztett jogosítvánnyal furikázik. Persze megpróbálhatta volna, hogy becsúsztat az egyenruha zsebébe egy pár százast, vagy elhívja kávézni műszak után, s a borítékot berakja a cukortartó alá, ehelyett az egyre népszerűbb Revolut nevű applikáción keresztül küldött el 500 lejt az őt igazoló rendőrnek, hátha így megússza a bűnvádi eljárást. Nem úszta meg: a rendőr jelezte a feletteseinek a megvesztegetési kísérletet, a revolutos férfinak pedig hamarosan bíróság elé kell állnia. (Főtér)