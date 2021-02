Nem volt nagy visszaesés számukra a tavalyi év: nem örültek annak, hogy be kellett zárni a Vadászati Múzeumot, de a járványhelyzet lehetőséget adott olyan munkálatokra, amiket az elmúlt évek során idő hiányában nem tudtak elvégezni – fejtette ki Demeter János.



Benedek-mező

A város támogatásával „leszakaszolták” a legelőiket Benedek-mezőn – ez azért volt fontos, hogy a lovak számára sokkal gazdaságosabb, hatékonyabb legeltetési módszert alkalmazhassanak. Ezenkívül felújították a vízellátási rendszert, modernizálták a kutat, így ezután jó minőségű vizük lesz, nagy mennyiségben. Bővítették az istálló területét és megoldották a szolgálati lakások központi fűtését is, tehát rendezettebbé, komfortosabbá tették a helyet emberek és lovak számára egyaránt.

Mint mondta, a lovászat szempontjából is jó évet zártak, melynek oka talán az volt, hogy a bezártság arra ösztönözte az embereket, jobban érdeklődjenek a kültéri tevékenységek iránt. A benedek-mezői lovas iskolában bevétel szempontjából rekordév volt a tavalyi. Jelenleg is sokan járnak lovagolni, a két évvel ezelőtt átadott fedett lovarda most mutatja meg igazi hasznát: akkor is folytatni lehet az oktatást, amikor a külső pálya nem használható a fagy miatt.



Lovas rendezvények

A járványhelyzet miatt tavaly elmaradt a Székely Vágta tizedik, jubileumi kiadása, de a polgármesterrel közösen úgy döntöttek, hogy idén megszervezik az évfordulós rendezvényt. Még nem lehet tudni, hogyan alakul nyárig a vírushelyzet, de online közvetítésre készülnek, hogy akkor is követhető legyen az érdeklődők számára az esemény, ha nem engednek fel sok embert az Óriáspince-tetőre. Azért is fontos lenne megszervezni a vágtát, mert a versenyzők már nagyon várják a következő megmérettetést – érvelt az igazgató. Többen is új lovakat szereztek be, melyekkel volt idejük gyakorolni, felkészülni a versenyre.



Világkiállítás

Demeter János elmondta, azt a megtisztelő felkérést kapták az idei budapesti Vadászati és Természeti Világkiállítás szervezőitől, hogy egy külön pavilonban, mutassák be mindazt a gazdag eszközgyűjteményt, mely a honfoglalástól napjainkig a vadászat holdudvarának számított. Nem kitömött állatokat vagy állatfejeket kell tehát felvonultatniuk, inkább a ruházatra, kellékekre, kutyákra, receptekre, vadászattal kapcsolatos szobrokra kell koncentrálniuk, ami szerinte gyönyörű kutatómunkát jelent. Ezt a pavilont valójában azért találták ki, mert különben Székelyföld nem tudott volna megjelenni a rendezvényen, ugyanis a meghívott országok nemzeti standokat szoktak ott berendezni. Valamennyi trianoni utódállamból bevonták a vadászkollégákat ebbe a kutatásba, akik munkája nyomán hatalmas vadászati gyűjtemény fog összeállni. A 190 négyzetméteres óriási kiállítási stand is Sepsiszentgyörgyön készül Damokos Csaba tervei alapján. Az idei világkiállítás címe: Egy a természettel, ezért a három székelyföldi megye művészeti iskolás diákjai körében egy azonos című rajzversenyt is hirdettek, melynek díjazott munkáit ugyancsak bemutatják a rendezvényen.



Élményvonat

A város megbízásából egy közúton közlekedő élményvonatot vásárol az egyesület, hogy ezzel jobban be tudják mutatni az érdeklődőknek a várost és a környező turisztikai látványosságokat: Sugásfürdőt, Benedekmezőt, Rétyet. Ezzel kapcsolatosan már elkezdték a többnyelvű idegenvezetői ismertetők, felhívások szerkesztését.

Nyolc éve, amikor kinyitott a múzeum, óriási attrakció volt a vadászati virtuális szoftver, mely a pincébe van beszerelve. Az igazgató szerint időközben már eljárt felette az idő, ma már sokkal látványosabb, 3D-s szoftverek is vannak, ezért tavaly ők is vásároltak néhány izgalmas programot, és végül teljesen felújították a virtuális vadászati termüket. Ha valaki ilyen jellegű szórakozásra vágyik, betérhet a múzeumba egy virtuális vadászatra.



Ötletek Magyarországról

Szeretnék bemutatni Magyarország nemzeti parkjait az itthoni érdeklődőknek, ezért Demeter János levélben fordult Nagy István magyarországi agrárminiszterhez, aki biztosította őt támogatásáról. A tervek szerint bizonyos időközönként ideutazik majd egy-egy magyarországi nemzeti park csapata, hogy kiállítások, előadások, filmek formájában megossza az itteni érdeklődőkkel a természeti értékek turisztikai hasznosítása, természeti nevelés, erdei iskola programok stb. lebonyolítása terén szerzett tapasztalatait. Elsősorban olyan szakmai találkozók lesznek ezek, melyekre székelyföldi önkormányzati vezetőket, természetvédelmi egyesületek és természetvédelmi területek menedzsmentjei­ért felelős ügynökségek képviselőit várják majd. Jó lenne átvenni azokat a beruházási ötleteket, amiket Magyarországon nagy sikerrel valósítottak meg – mondta az igazgató, hozzátéve, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park bemutatásával kezdenek, ahogy a járványhelyzet megengedi.



Fotók, filmek

Ma lesz a megnyitója a TransNatura Természetfotó Klub tavalyi képeiből készült kiállításnak, és az utóbbi hat évhez hasonlóan idén is megszervezik a Nemzetközi Természetfotó Versenyt. Már két éve egyedüli külső partnerei a Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválnak, tavaly vásároltak egy rendezvénysátrat is a vetítésekhez, de a járványhelyzet miatt sajnos nem volt nagy érdeklődés a filmek iránt.



Gyermekfoglalkozások

Leginkább a múzeum szenvedte meg a koronavírus időszakot, mert ők folyamatosan együttműködtek az iskolákkal, óvodákkal, sok energiát fektettek különböző gyermekprogramokba, melyek egyik napról a másikra megszűntek. Ezért az igazgató felhívta a figyelmet, hogy korlátozott nézőszámmal újra látogatható a gyűjtemény, és idén is meghirdetik majd a szokásos gyermekrajzversenyeket. A világkiállításra készülő pavilonban pedig jövőre egy természeti élményközpontot szeretnének kialakítani a gyermekek számára. „Meggyőződésünk, hogy a természeti értékeink jelentik Székelyföld élhető jövőjének zálogát, és azért tekintünk meghatározó fontosságú feladatunkként a természetpedagógiára, mert a fenntartható modellek alkalmazásához olyan nemzedékekre van szükség, akik értik és tudatosan szeretik a természetet” – fogalmazott Demeter János.