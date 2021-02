Bálint-nap után

Remélem, Bálint napja alkalmából mindenki bőven kiszerelmeskedte magát, és most már a szenvedélytől (és a pezsgőktől) megrészegültek is kissé józanabbul és (laposabb pénztárcájukat tapogatva) alaposabban tekintenek vissza a szerelmesek napjára.

Albert Einstein még azt mondta: „A gravitációt nem lehet azért hibáztatni, hogy az emberek szerelembe esnek”. Egy amerikai komédiás, humorista, Jay Leno meg Bálint-napkor azt állította: Ma van Valentin-nap, vagy ahogy a férfiak mondják, a Zsarolás napja. Szent Bálint (idegenül Valentin) a szerelmesek, a lelki betegek és az epilepsziával élők védőszentje. A három dolog szorosan kapcsolódik egymáshoz, mert a szerelmesek kívülről nézve bizony tűnhetnek lelki betegnek, és sokszor az epilepsziásokhoz hasonlóan vesztik el eszméletüket. (Vagy eszüket.) Babonák is kapcsolódtak e naphoz. Ilyen például az, hogy azok a lányok, akik Bálint-nap előtti éjfélkor a temetőbe mennek, megláthatják leendő férjüket, mert a szellemek megjelenítik annak alakját. Bár én azt gyanítom, hogy ezt egy olyan lány híresztelte el, akinek szerelme temetőőr volt. Egy másik babona szerint a párokat holtig tartó hűséges szerelemhez segíti hozzá az, ha egymás haja szálát belesütik a tésztába, amit közösen esznek majd meg. De vajon mi van, ha a pár valamelyike finnyás és azt mondja: pfuj, egy hajszál van a tésztában?

Az ünnepre lassan rátelepedett a mindent eladni akaró kereskedelem, és arra buzdítja a se nem látó, se nem halló szerelmeseket, hogy ész nélkül vásároljanak. Az ajándékozást is olcsóbban meg lehet úszni, ha a szerelem nem annyira viharos, hogy annak szele elseperje a józan észt. A dolgot pár szál virággal vagy egy doboz csokoládéval el lehetne intézni, de se szeri, se száma az ötletesebbnél ötletesebb ajándékoknak, amelyeket az interneten hirdetnek. Például szív alakú piros kesztyűt, amibe a pár egyik-egyik kezét bedughatja. De láttam gyűrű alakú sörnyitót is. Ezt, gondolom, a fiú ajándékozza szíve hölgyének, de az miután azt hiszi, hogy el akarja jegyezni, kijelenti, csak egy sört akar meginni. Hálószobai huncutkodáshoz ajánlanak mindenféle plüssborítású bilincseket. Ezekről egy idő után, a sok használat miatt lekopik a borítás, és majd ha sérti is a feleket, mégsem tudnak szabadulni a másik bilincséből. Aki nem szándékszik sokat költeni szerelmére, annak ajánlott egy romantikus séta egy holdfényes estén.

Nekem viszont az tetszik, hogy a romániai hivatalos oltáskampányt koordináló csapat azt javasolta Bálint-napra: foglaljanak párjuknak oltási időpontot. Nagyszerű ötlet! Azt is javasolhatnák, hogy amennyiben párját a szerelem tüze megégeti, foglaljon neki helyet egy Brüsszelbe tartó repülőgépre, és jelentse be egy ottani égett betegeket kezelő kórházba. Akik nincsenek megelégedve saját nemükkel, azok rávehetik párjukat, hogy fizessenek be nekik egy nemváltó műtétre. Mindazok a férfiak, akikről idővel lekerül a szívük hölgyét megszépítő rózsaszín szemüveg, és már nem látják olyan gyönyörűnek és hibátlan formájúnak, fizessenek ki számukra egy szájfeltöltő botoxkúrát vagy esetleg egy mellátszabási műtétet, szilikon-beültetéssel. Aztán később már lehet nem lesz annyira lelkes, mikor élete párja azt fogja követelni, hogy fizessen ki neki némi ráncfelvarrást és hájleszívást. Ha a költségek miatt hőbörög a férj, a feleség cserébe felajánlhatja nyápic társának, hogy ő bérletet vesz számára egy konditerembe. Szerencsére, a férfiaknak állítólag csak egy fokkal kell szebbnek lenniük, mint az ördögnek. (Bár élő ember még nem látott csúnya, élő ördögöt sem). A kölcsönösség jegyében, ha szerencsésen hosszú ideig együtt maradnak a párok, meglephetik egymást a szerelmesek napján például egy vadonatúj hallókészülékkel, vagy vállalhatják egy új fogimplantátum beültetésének, műfogsor elkészítésének kifizetését, esetleg egy csípőprotézis-műtét költségeit.

Később, ha szükség lesz rá, piros szívecskékkel díszített Pam­pers pelenkával is meglephetik egymást.