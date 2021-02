Online adófizetésre is van lehetőség

Kézdivásárhelyen szerdától a helyi adók online befizetésére is van lehetőség – tudtuk meg Keresztes Éva irodavezetőtől. Mint arról beszámoltunk, az önkormányzat a helyi adók mértékét csak az infláció arányában igazította ki.

Az adófizetők a ghiseul.ro felületen tudják lerendezni adóügyeiket (a platform a város honlapjáról, a kezdi.ro címről is könnyen és gyorsan elérhető). Az online adófizetésre mindenki jogosult, aki egy felhasználónév és jelszó megadásával regisztrál a felületre. Amennyiben egyszer regisztrált valaki a fent említett oldalon – a fiók létrehozása (creare cont) – menüpont segítségével, fiókja elérhetővé válik, a műveletek pedig könnyedén elvégezhetők. Magánszemélyek regisztrációjakor a személyazonossági számot (CNP), a bankkártya adatait, valamint egy érvényes e-mail-címet kell megadni. Ezután a rendszer egy azonosítót és belépési kódot küld, amellyel be lehet lépni, s az első belépéskor az azonosító és a jelszó cseréjét kéri. Ha az adófizető ismeri a befizetendő pontos összeget, akkor regisztráció nélkül is tud fizetni.

Azon jogi személyek, akik 2017. december 31-ig felértékeltették ingatlanjaikat, az új jogszabály szerint nem kell újabb felértékelést végeztessenek. Azon magánszemélyek, akik valamely ingatlanjukat kereskedelmi tevékenységre adták bérbe, még idén el kell végeztessék az illető ingatlan felértékelését.

Mindazok, akik hagyományos módon, az adóhivatalban szeretnék befizetni az adókat és illetékeket, megtehetik ezt a következő program szerint: hétfőn, kedden és szerdán 8–15, csütörtökön 8–16, pénteken pedig 8–14 óra között. Akik március 31-ig fizetik be az egész éves adót, adókedvezményben részesülnek. Cégeknek 5, magánszemélyeknek 10 százalék az engedmény.