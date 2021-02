Megugrott Háromszék fertőzöttségi mutatója

Háromszék fertőzöttségi mutatója a hét eleji 0,57 ezrelékről 0,74 ezrelékre emelkedett. Az újabb 57 koronavírus-áldozat közt Kovászna megyei kórházban elhunyt betegről is tájékoztat az SKT, a megyei prefektúra tegnapi tájékoztatása négy megyénkbeli halálesetről számol be: egy 78 éves torjai férfi 6-án, egy 86 éves sepsiszentgyörgyi asszony 12-én, egy 85 éves sepsiszentgyörgyi férfi 15-én és egy 68 éves sepsiszentgyörgyi asszony 16-án veszítette életét, mindannyian egyéb társbetegségekben is szenvedtek. A kórházban kezeltek száma ismét meghaladta a hétezret, és a súlyos esetek száma is növekszik, a 7042 betegből 963-at ápolnak intenzív osztályon.