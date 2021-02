A verseny a Kolozsvári Esettanulmány Napok rendezvénysorozaton belül kiemelt helyet kap. Azok a diákok, akik jó eredményt érnek el az április 23-25. közötti döntőn, a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán plusz pontokat kapnak egyetemi felvételijükhöz. Emellett a versenyzők jelentős pénznyereményekben is részesülhetnek: a vetélkedő összdíjazása 25 000 lej.

A verseny három fordulós, mindhárom szakasz online formában zajlik. A versenyre magyarul beszélő középiskolás diákok jelentkezhetnek, 3 fős csapatokat alkotva. Iskolánként a jelentkező csapatok száma nincs korlátozva. Jelentkezni a hu.econ.ubbcluj.ro/kutv honlapon lehet.

Színház

SZÉKELY GÓBÉK. A csíkszentgyörgyi Székely Góbék Maszkás kalamajka című előadása február 25-én, csütörtökön 17 és 20 órától tekinthető meg a kovásznai művelődési központ színpadán. Helyfoglalás hétköznapokon 8–16 óráig a Kovásznai Városi Művelődési Ház jegypénztáránál vagy a 0744 364 250-es telefonszámon. Jegyár: egységesen 25 lej. • Az előadás február 27-én 17 és 20 órától a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében is megnézhető. Jegyár: 30 lej. Érdeklődni a 0746 208 811-es és a 0745 589 214-es telefonon lehet 9–16 óráig. Jegyárusítás a Treff utazási iroda székhelyén kedden, szerdán és csütörtökön 16–18 óráig.

M STUDIO MOZGÁSSZÍNHÁZ. Elmarad a február 27-re tervezett To_R című előadás. A megvásárolt jegyek visszaválthatók a központi jegyirodában, valamint átírathatók a márciusi előadások valamelyikére.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. A Táncsétány, a táncegyüttes alakulásának harmincadik évfordulójára készült produkció (koreográfusok: Orza Călin, Melles Endre, Furik Rita, Tekeres Gizella, rendező-koreográfus: Ivácson László) február 24-én, szerdán 19 órától tekinthető meg Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében. Az előadásra jegyet vásárolni a központi jegyirodában lehet.

Kiállítás

Február 26-án, pénteken 18 órától Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központ Olt utca 2. szám alatti földszinti és harmadik emeleti kiállítótereiben megnyitják az In memoriam Kántor Lajos című kiállítást. A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti. A kiállítást Szücs György művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettese nyitja meg. A tárlat megtekinthető: február 27. és április 16. közt, keddtől péntekig, 10-17 óráig, szombaton 10-18 óráig.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán: kedden 17 órától Nagypapa hadművelet (magyarul beszélő) és Teljes titoktartás (román felirattal), 19.15-től Monster Hunter - Szörnybirodalom (román felirattal) és Békeidő (román felirattal); szerdán 16.30-tól Trollok a világ körül (románul beszélő), 16.45-től 10 nap anyu nélkül (magyarul beszélő) és 19.15-től román felirattal, 19 órától Corpus Christi (magyar felirattal); csütörtökön 16.45-től Trollok a világ körül (magyarul beszélő), 17 órától Scooby (románul beszélő), 19 órától Boldog idők (román felirattal), 19.30-tól Szolgák (román felirattal).

Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Zene

AZ IDEI HANGVERSENYÉVAD első koncertjére február 26-án 19 órától kerül sor a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban, ahol a brassói Euterpe Szimfonikus Zenekar műsorát hallgathatják a zenekedvelők. A zenekar műsorában ezúttal egy különleges összeállításra számíthatunk. Első körben Friedrich Gulda osztrák zeneszerző versenyművét adja elő a zenekar. Az előadás második részében a fúvósok kerülnek előtérbe. A zenekar Wolfgang Amadeus Mozart fúvószenekarra írt szerenádjával a klasszikus korszakba kalauzolja a közönséget.

Az előadásra érvényesek a 2020/2021-es hangversenyévadra váltott bérletek, valamint jegyeket is lehet váltani a városi jegyirodában. A jegyek ára felnőtteknek 30 lej, diákok és nyugdíjasok számára 15 lej. A városi jegyiroda hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken 9-13 óráig tart nyitva, valamint az előadás előtt egy órával. A szervezők arra kérik a bérleteseket, hogy a járványhelyzetre való tekintettel előadás előtt a városi jegyirodában szíveskedjenek helyjegyet foglalni.

Hitvilág

MEGEMLÉKEZÉS A CSERKÉSZET ALAPÍTÓJÁRÓL. Sepsiszentgyörgyön a Tanulók Háza udvarán lévő Bi-Pi emlékműnél ma 17 órától a sepsiszentgyörgyi cserkészek Lord Robert Baden-Powell brit katonatisztre, íróra a cserkészet alapítójára emlékeznek annak születésnapján.

A GYÖNGYVIRÁG UTCAI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN a Teológia mindenkinek képzésen ma 18 órától előadást tart dr. Kolumbán Vilmos egyháztörténész, a kolozsvári Protestáns Teológia rektora, Belmisszió az Erdélyi Református Egyházban a két világháború között címmel.

NAGYBÖJTI HÁLÓS LELKINAP. A Háló közösség nagyböjti online lelkinapot szervez február 27-én, szombaton. A találkozó mottója: „Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” A program 8.30-tól kezdődik és 18 óráig tart, a lelkigyakorlat vezetője Tóth Attila atya. A progamban lesz Kárpát-medencei kiscsoportos beszélgetés, Orosz István görögkatolikus parókus lelkesítő üzenete, Pál Feri atya előadása és szentmise. Jelentkezési határidő: február 22.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától Szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40-től Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17 órától keresztút, 18 órától szentmise Tekerőpatakról, 18.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 19 órától Úrangyala, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret, 21.15-től a béke rózsafüzére, 21.25-től Effata, nyílj meg! - Görgényi Tünde műsora, 22 órától Zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Képernyő

BRASSAI MAGYAR ADÁS. Az RTT-n ma 8 órától és kedden 22 órától, az Erdély TV-ben kedden 11.30-kor: Lapszemle. Események-rendezvények. Napok hordaléka: megújuló energiák. Petőfi – 200_8. Interjú: Kovács Károly. Zene. Honlap: brassaimagyaradas.ro.

TVR1. Ma 15.10-től: Heti Krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. * In memoriam Kacsó Sándor – a romániai magyarság kisebbségi létének egyik jelentős közéleti személyisége, a múlt századi erdélyi irodalmi élet közismert szereplője, a Brassói Lapok legendás főszerkesztője 120 évvel ezelőtt, 1901. február 21-én született a nyárádmenti Mikházán. * Székely László, a városépítő – dokumentumfilm Temesvár szecessziós épületeinek történetéről, a város első, XX. század eleji főépítészének munkásságáról.

Röviden

XIX. NYÁRÁDSZEREDAI KERTÉSZNAP. Ez év március 6-án, szombaton kertésznapot szerveznek Nyárádszeredában a város művelődési házában és annak előterében, ahová várják a Kovászna megyei érdeklődőket is. A kertésznap keretében gyümölcstermesztési, szőlőtermesztési, zöldségtermesztési, növényvédelmi és virágkötészeti tanácsadási lehetőséget is igénybe vehetnek az érdeklődők. A kiállított tárgyakon kívül a Mentor Könyvek Kiadó standján mezőgazdasági témájú könyvek közül lehet válogatni, vásárolni. Érdeklődni a 0748 620 908-os telefonszámon lehet.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címen érhető el.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (0267 318 355, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.