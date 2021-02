Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagytata, dédinagytata,

id. KISGYÖRGY ÁRON

életének 80. évében hosszú betegség után csendesen elhunyt.

Temetése 2021. február

22-én, hétfőn 13 órakor lesz

a bölöni unitárius

ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4560/b

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” (2. Timóteus 4:7)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, rokon, jó barát, a szárazajtai születésű

GECSE SÁNDOR

életének 66., házasságának 43. évében elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2021. február 23-án, kedden 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai új temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

A gyászoló család

1116345

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, keresztmama, rokon, szomszéd, a gelencei születésű

özv. BOROS ISTVÁNNÉ

szül. FINTA ERZSÉBET

szerető szíve életének 95., özvegységének 25. évében 2021. február 20-án

megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait február 23-án, kedden 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdimartonosi ravatalozóháztól a római katolikus egyház szertartása szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

1116349

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy

MÁTHÉ GYULA

életének 81. évében 2021. február 19-én elhunyt.

Temetése február 23-án 14 órakor lesz az alsócsernátoni ravatalozóháztól.

A gyászoló család

1116344

Ezúton tudatjuk ­mindazokkal, akik ismerték és szerették

PAPP ZOLTÁNT,

a szerető nagytatát, édesapát és férjet, hogy

2021. február 24-én, ­szerdán 15 órakor kísérjük utolsó ­útjára a szemerjai

új református temetőben.

Szerettei

H.

„Jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig.”

(Zsolt 23,6)

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, testvér, nagymama, anyós, anyatárs, rokon, szomszéd és jó barát,

BARABÁS IBOLYA

(szül. LUKÁCS)

életének 60. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Szerettünket 2021. február 22-én 15 órakor a római katolikus egyház szertartása szerint helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

A gyászoló család

1116346

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, após, nagyapa, testvér,

sógor, keresztapa, rokon

és jó ismerős,

SZÉKELY JENŐ

szerető szíve életének 83., ­házasságának 56. évében 2021. február 19-én megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi ­maradványait február 22-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi szemerjai régi református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt fél órával a sírhelynél.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

Gyászoló szerettei

4559/b

Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény, de lelkünk egy darabja utadon elkísér. Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, gondos férj, szerető apa, testvér, önfeláldozó nagytata, apatárs, koma, sógor, keresztapa, közeli és távoli rokon, jó szomszéd

és ismerős,

TONCS SÁNDOR LÁSZLÓ

szerető szíve életének 67., házasságának 43. évében 2021. február 20-án örökre megszűnt dobogni.

Megpihent egy szív, mely értünk dobogott, két szorgos kéz, mely családjáért ­dolgozott.

Drága halottunk földi maradványait február 23-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra református szertartás szerint a szemerjai református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

A gyászoló család

du.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, testvér, anyós, anyatárs sógor­asszony, a sepsiszentgyörgyi

FERENCZ ERZSÉBET

életének 75. évében hosszas, de türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2021. február 22-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai régi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a sírnál.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4320682

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

özv. IZSÁK FERENC

tanár,

a Székely Mikó Kollégium

egykori igazgatója

életének 91. évében

hirtelen elhunyt.

Drága halottunk temetési szertartása 2021. február 23-án, kedden 13 órakor kezdődik

a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozójában.

Részvétfogadás 12 órától.

Emlékét szívünkben

megőrizzük.

A gyászoló család

4558/b

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik édesanyánk,

BODOR MATILD temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló hozzátartozók

4320678

Megemlékezés

Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk, millió szó, melyet felidézve könnyes lesz a szemünk, akár a te szemedből hulló könnyzápor életed utolsó perceiben. Köszönjük, hogy voltál nekünk. Fájó szívvel emlékezünk a bardoci BEDŐ ISTVÁN SÁNDORRA halálának 8. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

20521

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent, amiért úgy küzdöttél. A jó Isten áldja drága jó szíved, angyalok simogassák dolgos két kezed. Nem hagytál el minket, csak pihenni mentél, köszönjük, hogy éltél és minket szerettél. Fájó szívvel emlékezünk a nagyborosnyói BENEDEK JÁNOSNÉ BARTHA MARGARETTÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4320657

Fájó szívvel emlékezünk a bodoki id. LUNGU JÁNOSRA halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4320687

Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozzuk vissza. Tudjuk jól, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltuk. Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, helyettünk angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótólja senki, lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi. Fájó szívvel emlékezünk a rétyi id. FÁBIÁN JÓZSEFRE, aki hat hónapja eltávozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, lánya, fia, menye, veje, unokái, testvére és sógora

4320665

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk az illyefalvi id. LŐTE JÓZSEFRE halálának 22. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4320680

Kegyelettel, fájó szívvel emlékezünk dr. NAGY LÁSZLÓ aneszteziológus főorvosra halálának 23. évfordulóján. Áldott legyen ma is velünk élő emléke.

Szerettei

4320683

Csak az idő múlik, feledni nem lehet. Szívünkben örök a fájdalom. Szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi GÖDRI ISTVÁNRA halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4320681

Búcsú nélkül távoztál, mint a hulló falevél, amely vissza többé soha nem tér. Megállt egy szív, mely élni vágyott, pihen két kéz, mely dolgozni imádott. Két kezed munkáját mindenütt látom, áldott szép emléked, amíg élek, szívembe zárom. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szemerjai id. PAPP DEZSŐRE halálának második évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.

Leánya és családja

4320684

„Nem múlnak el, kik szívünkben élnek, itt maradnak bennünk örök csendességben!” Hiányukat érezve, soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó szüleinkre, az uzoni RÉTYI JÓZSEFRE

és RÉTYI KATALINRA

(szül. NIKA), akiket három éve átölelt az Isten. Emléküket szívünkben örökre megőrizzük. A jó Isten őrködjön pihenésetek felett, szeretni fogunk mindörökké.

Szerető lányaik és családjuk

4320685

Ma négy éve 90 évesen váratlanul elment közülünk a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, SZILVÁSI

TERÉZ. Nyugodjál békében.

Leánya, Terike, fia, Zoli

és családjuk

4320689