A 28. döntőjében 18. Grand Slam-serlegét elnyerő belgrádi teniszező pazar statisztikákkal büszkélkedhet az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, ahol az elődöntőkben és döntőkben 17/0 volt a győzelmi mérlege.

A 25 éves moszkvai játékos második GS-fináléjára készült, és önbizalmát növelhette, hogy sorozatban húsz győztes mérkőzésnél tartott, melyekből tizenkettőt top tízes ellenfelekkel szemben nyert meg. Az idei ausztrál nyílt teniszbajnokságon emellett mindössze két szettet vesztett.

A szerb és az orosz nyolcadik csatája Djokovic 101. ászával indult és a brékjével folytatódott (3:0), az ellenfél az első három gémben összesen három pontot nyert. Az orosz magára talált, visszabrékelt, és kiegyenlített lett a meccs, amelyben szép számban akadtak húszütéses labdamenetek is. Medvegyev ismét elbukta a szerváját, ami már a szettjébe került.

A kihívó a folytatásban a vártnál kisebb ellenállást fejtett ki, háromszor is elvesztette az adogatását, majd dühében az ütőjét is összetörte. Az orosz kétszettes hátrányban már erőtlenebbül és több hibával küzdött, így ezúttal nem volt esélye arra a bravúrra, amelyet 2019-ben a US Open-fináléban bemutatott, amikor két elbukott játszma után egyenlíteni tudott Rafael Nadal ellen. A szerb sztár sorozatban harmadszor ünnepelhetett a Rod Laver Arenában, és az utóbbi tíz GS-versenyből hatodszor nem talált legyőzőre.



Oszaka negyedik GS-döntőjét is megnyerte

A japán Oszaka Naomi nyerte meg a női egyes küzdelmeit, a szombati döntőben két sima szettben diadalmaskodott az amerikai Jennifer Brady felett.

A szombati csatában a húsz mérkőzés óta veretlen ázsiai kihasználta a meccs első bréklabdáját (3:1), csakhogy a szintén keményen ütő Brady rögtön visszazárkózott. A következő bréklabda már egyben szettlabda is volt, amellyel Oszaka – aki tavaly a világ legjobban kereső női sportolója volt – élni tudott, így 45 perc alatt játszmaelőnybe került.

A folytatásban az oszakai játékos villámgyorsan 4:0-ra meglépett, majd a WTA-rangsorban 24. Brady egy bréket le tudott dolgozni. Az amerikai ezt követően még egyszer hozta az adogatását, de ezután az ellenállhatatlan formába lendült japán nullára szerválta ki a meccset, amely 1 óra 17 percig tartott.

A negyedik Grand Slam-diadalát begyűjtő Oszaka pályafutása hetedik serlege, a Daphne Akhurst Trófea mellé 2,75 millió ausztrál dollárt kapott. Az exvilágelső mától második lesz a világranglistán, Simona Halep pedig visszacsúszik a harmadik helyre.

Eredmények, döntő: * nők: Oszaka Naomi (japán, 3.)–Jennifer Brady (amerikai, 22.) 6:4, 6:3 * férfiak: Novak Djokovic (szerb, 1.)–Danyiil Medvegyev (orosz, 4.) 7:5, 6:2, 6:2.