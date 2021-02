Következő írásunk

A koronavírus ellen beoltottak száma meghaladta a járvány kezdete óta beazonosított fertőzöttekét: az oltási kampányt koordináló országos bizottság szombat esti összesítése szerint Romániában eddig 788 ezer embert oltottak be, közülük több mint 562 ezren a második, emlékeztető adagot is megkapták. A Stratégiai Kommunikációs Törzs tegnapi jelentése szerint a járvány kezdete óta 779 ezer embernél mutatták ki a fertőzést, közülük csaknem 35 ezer jelenleg is beteg.