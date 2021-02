A 2020-as román ralibajnokság ezüstérmesének, Dan Gîrtofannak a sikerét hozta a pénteken és szombaton megtartott kommandói Winter Rally Covasna tizennegyedik kiírása. A hagyományos megmérettetésre 36 egység nevezett be, s a hazai pilóták mellett volt magyar, bolgár, sőt, francia résztvevője is a mostani téli ralinak. A mindössze hat gyorsasági szakaszt számláló viadal egyben a 2021-es román ralibajnokság nyitóversenye is.