Lesz-e oltási útlevél?

Egyelőre a beoltott emberek még csak kísérleti nyulak (fehér egerek vagy patkányok?), mert nem egészen pontosan lehet tudni, meddig tart az oltás hatása, és azt sem, hogy a sokféle vírusváltozat ellen egyformán hatékony-e. Lehetséges, hogy azt fogják mondani: ez a koronavírus is mutál rendesen, mint a szezonális influenza, és ha egészségesek és élve akarunk maradni, oltassuk magunkat félévente. A betegségen átesettekről sem tudni, hogy meddig maradnak védettek, és majd őket is arra szorítják, hogy időnként oltassák be magukat, mert más-más vírustörzs támad.

Az oltás egyelőre kötelezőnek még nem egészen kötelező, de már rebesgetik, hogy oltási útlevelet vezetnek be azoknak, akik egyik országból a másikba akarnak utazni. Érdekes, hogy ezt a svédek és a dánok is szeretnék. A svédek, gondolom, azért, mert ők a nyájimmunitásra esküdtek, és azt számítják, hogy náluk már elegen meghaltak a nyájimmunitás oltárán, ezért márpedig hozzájuk ne menjen olyan, akinek nincs legalább rendes koronavírus elleni oltása, nehogy az illető ott ágynak essen, és nekik kelljen kezelniük. Amúgy is szkeptikusak, mert a régebbi, sertésinfluenza elleni védőoltások következtében voltak olyan gyermekek, akik narkolepsziát kaptak, magyarul: kóros aluszékonyságban szenvedtek. Ebből ott országos balhé lett, és azóta sem felejtették el. (Gyerekkoromban a reggeli felkeléskor, iskolába menés előtt nekem is voltak ilyen aluszékonysági tüneteim).

Görögország, Ciprus és Spanyolország máris sürgeti a védőoltási útlevelek bevezetését, mert szívrepesve és beoltva várják a turistákat. Lengyelország és Románia állítólag szintén nem tenné karanténba a beoltottakat. Az egészségügyért felelős uniós biztos csak egy igazolás használatára gondol, amely a vírushelyzet alakulására és estleges következményeinek felmérésére szolgálna, és csakis tudományos célból. Németországban az Etikai Bizottság az igazolás és az útlevél ellen emelt szót, mert még az sem biztos, hogy a beoltottak nem terjesztik a vírust.

Ez az oltásigazolás vagy oltási útlevél igazán nagyon jó ötlet. Csak azt nem lehet tudni még, hogy melyik oltást melyik ország fogadja el hivatalosnak. Azt javasolnám, hogy a személyi igazolvány (kártya) hátára ragasszanak egy olyan bélyegecskét, amilyent a választásokkor is tesznek, csak nem a VOTAT, hanem a VACCINAT lenne rajta, valamint az oltás dátuma és az oltóanyag neve. Egyetlen baj az illegális bevándorlókkal lesz, akik minden iratukat eldobják. Mivel tőlük nem szabad megtagadni a beutazást a nyugat-európai országokba, ezért ha én is utazni szeretnék oltatlanul, akkor például afgán menekültnek adom ki magam.

A beoltást igazoló okmányokat aztán lehet, hogy nemcsak a határátkeléskor kérik felmutatni, hanem akkor is, ha az ember odahaza, szülőföldjén például színházba, moziba, vendéglőbe, hotelbe vagy más közösségi helyekre akar bejutni. Az is lehetséges, hogy majd külön szórakozóhelyek lesznek a beoltottaknak, külön a betegségen átesetteknek és külön a vírustagadóknak is. Hogyisne, én szúratom magam, aztán a másik nem, és csak úgy leül mellém. Azt már nem! A bajnoki labdarúgó-mérkőzéseket egyik héten az egyik, az oltott társaság, másikon a másik, az oltatlan látogathatná. Azokat, akiket nem lehet beoltani, mert allergiásak vagy valami krónikus nyavalyában szenvednek, karanténba kell tenni. Ha egy családban valaki beoltatja magát, a másik nem, azt ki kell rekeszteni a famíliából. Be lehet zárni a pincébe, felküldeni a padlásra vagy elküldeni melegebb éghajlatra.

Köztudott, hogy az állatoknak megelőzés céljából mindenféle gyógyszereket adnak (például antibiotikumokat). Aztán húsukkal együtt azt mi is megesszük, ami jó ártalmas. Ha bevezetik az oltási útlevelet, megszabadulhatunk például a kannibálok fogságából, mert azt felmutatva azok attól fognak félni, hogy ha megeszik a húsunkat, az esetleg árthat nekik (is).