Jövőre befejezik a kisstadiont

2022 végére be akarják fejezni a kisstadion építését Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester szerint. Elmondta: eddig rosszul haladtak, szerződést is kellett bontani a kivitelezővel, utána pedig módosítani kellett a terveket, a műszaki és pénzügyi dokumentációt, de ezek most már megvannak, és el fogják indítani a közbeszerzési eljárást.