Jó ideje követjük a sajtóban, közösségi médián szereplő panaszokat. Jogos a lakók felháborodása, hiszen a szolgáltatótól mindenki a megszakítás nélküli, jó minőségű vizet várja el. Ha ezen a téren kiesések vannak, bosszantó, ha pedig ennél többről van szó, dühítő.

Sok ígéret hangzott el ezzel kapcsolatosan, azonban a tények makacsok: a hálózat java része régi, tele van lerakódással: mind a fővezetékek, mind a lépcsőházi csövek. Nincs más megoldás, csak a csere” – fogalmazott az igazgató.

Szerinte az évtizedek során felhalmozott problémákat nem lehet gyorsan megoldani: a Közüzemek saját csapatával, saját vagy önkormányzati forrásokból dolgozik. A leginkább problémás zónák élveznek elsőbbséget: a Csernátoni utca javítása már folyamatban, a céhes város vízszolgáltatásáért felelős egység koordinátora, Pap Lajos mérnök elmondása szerint sok múlik az időjáráson, ám legrosszabb esetben is április végéig lezárulnak ezek a munkálatok. A tavalyi problémákból a következtetést levonva a cég elsősorban a fő tartályok vízellátását akarta biztosítani – a nyár folyamán az áramellátás szünetelése miatt ez óriási gondot okozott, a Közüzemek éppen ezért a tavaly év vége során olyan áramfejlesztő berendezést szerzett be, amely segítségével ez a probléma többet nem fordulhat elő.

A Gyárak, a Mihai Eminescu, a Bethlen Gábor és a Tudor Vladimirescu utca a „forró zóna”. Itt a leggyakoribbak a csőtörések. A 80-as évek silány minőségű vezetékeit mindenképp cserélni kell, lehetőség szerint minél nagyobb szakaszokban, ha nincs arra anyagi lehetőség, hogy egy egész utcában, akkor legalább azoknál a részeknél, ahol egymás után többször is törött a cső. Ha a közbeszerzés általános lassúsága nem szól bele, 2022 tavaszára a további, súlyosan problémás helyszínen is sikerül konszolidálni a helyzetet – olvasható a sajtóközleményben.

Kozsokár Attila igazgató szerint Kézdivásárhely problémáinak javát három év alatt lehet megoldani, ez azonban anyagi fedezet és emberi erőforrás kérdése is. A Közüzemek maximális erőbedobással dolgozik, komoly eredményeket viszont csak a helyi önkormányzattal együtt tudnak felmutatni. „A polgármesteri hivatal mint a hálózat tulajdonosa korábban már biztosította a beruházáshoz szükséges anyagokat, mi pedig hozzájárultunk a kivitelezéssel. Erre továbbra is van esély, viszont itt meg kell jegyezni, hogy a kapacitásunk véges, két-három csapatot tudunk biztosítani, tehát legtöbb három utcát tudunk felújítani: ilyen értelemben mondjuk, hogy időigényes a feladat” – magyarázta az igazgató. Vannak pályázati lehetőségek is, uniós vagy országos források, ezeknek a lebonyolítása azonban rendszerint jóval hosszabb idő, mint egy év. „Azt látjuk, hogy a városháza is komolyan veszi a kérdést, mi is így állunk hozzá. Ezért tényleg bízunk benne, hogy a hálózat konszolidálásának első szakaszaként, 2022 tavaszáig a meghibásodások, csőtörések számát drasztikusan le tudjuk csökkenteni” – fogalmazott az igazgató.