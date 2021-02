A szónok arra kérte a jelenlévőket, hogy tartsák be a biztonsági távolságot és használjanak védőmaszkot, majd sajnálatát fejezte ki, hogy Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter nem lehet jelen a kiállítás megnyitóján, ugyanis éppen pénteken fogadta el a kormány a költségvetést. „Ha nehéz szívvel is, de elengedtük a miniszter urat, abban a reményben, hogy a természeti értékek védelmére is jut ideje az idén” – fogalmazott Demeter János. Ez a kiállítás pontosan ezekről az értékekről szól, és arról, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy a mi környezetünkben megtalálhatóak ezek az értékek – mondta a továbbiakban, hozzátéve: a természetfotósoknak az a dolgunk, hogy megmutassák ezeket a kincseket.

Minden képnek megvan a maga története. Egyeseket csak megvillantott a természet, mások mögött nagyon sok munka, tervezés, várakozás van. Egy dolog azonban közös ezekben a képekben: a természet szeretete – jelentette ki az igazgató, majd megköszönte fotóstársainak, a helyi önkormányzatnak, a Magyar Kulturális Intézetnek és közvetlen munkatársainak a kiállítás előkészítésében nyújtott segítségüket. A képek magukért beszélnek, a kiállítás három héten át megtekinthető a főtéren.