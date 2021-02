Árkoson komoly gond a hótalanítás

Érthetetlennek tűnik több árkosi lakos számára, hogy vajon miért nem takarítják a havat a falu utcáin. Valójában csak kora reggel kellene leszórni egy kis sót, hogy amikor 8 óra előtt indulnak az autók Sepsiszentgyörgy irányába, ne lépésben, libasorban kelljen haladniuk. Utána úgyis elolvad a hó, ha beindul az autóforgalom. Nem is hull minden éjszaka, tehát igazán nem tűnik ez olyan nagy erőfeszítésnek. Csakhogy több szempontból is messze állunk még a normalitástól – derült ki a Máthé Árpád polgármesterrel folytatott beszélgetésünkből.

„A hótalanítást a Nemzeti Szolgáltatásokat Szabályozó Ügynökség (ANRSC) szerint csak olyan cég végezheti el, amelynek megvan a hótalanításra és jégtelenítésre vonatkozó jogosítványa, engedélye” – mutatott rá az alapproblémára a polgármester, majd hosszan mesélt arról, hogy több évre visszatekintő szerződésben állnak egy sepsibodoki céggel, amely eddig végezte ezt a munkát. Pár év után most, a tél elején kiderítette a nevezett hatóság, hogy a cégnek nincs hótalanítási engedélye, és felszólította az árkosi polgármestert, hogy bontsa fel ezt a szerződést, és olyan céggel kössön újat, amelyik törvényesen hótalanít. A polgármester állítása szerint azt kérte tőlük, hogy küldjék el neki a megyében erre jogosult szolgáltatók, cégek, vállalkozások listáját, ami nem történt meg.

Az elöljáró azonban biztos benne, hogy mivel nem országút vagy fontos megyei út mentén helyezkedik el Árkos, ráadásul zsáktelepülés is, hajnalban nem itt kezdené a munkát egyetlen komolyabb szakcég sem, függetlenül attól, hogy állami vagy magántőkéjű vállalatról van szó. A községgazda emlékeztetett, hogy korábban a Kovászna megyei útüggyel is volt már szerződésük, amely az Árkos–Szentgyörgy útszakaszt is tisztítja, de akkor sem tudták elérni, hogy Árkos határánál tovább hótalanítsanak a korai órákban, mert nem ez volt számukra a prioritás. Mire Árkoson is elkezdték volna a munkát, általában már elolvadt a reggeli hó. A sepsiszentgyörgyi köztisztasági vállalaltnál, a Tegánál is érdeklődött ez ügyben, de ők is a tudomására hozták, hogy amíg a megyeszékhelyen nem végeznek, nem mehetnek ki Árkosra dolgozni.

Mint mondta, a pályázaton nyert traktorral ők maguk készülnek hótalanítani, de ehhez először meg kell szerezniük azt a bizonyos engedélyt, ami szintén hosszú és bonyolult folyamat: mindenekelőtt kell egy szakcég, amely elkészít egy munkafüzetet és egy műszaki iratcsomót erről a szolgáltatásról, ezután – betartva a köztudomásra hozási időszakot – licitet kell szervezni. „S ameddig a licit lefolyik, nyertest hirdetünk és szerződést kötünk, nemcsak a reggeli hó olvad el, hanem a télnek is vége lesz. Miközben nevetségesen kicsi pénz, amibe ez a munkálat kerül” – fejtegette Máthé Árpád. Hozzátette: a só nem olcsó, és szállítani is nehéz, mert súlyos. Valójában azonban mégsem ezzel volna a nagyobb baj, hanem a romániai törvényekkel.

Amúgy a gazdaságosság jegyében ma már nem a konyhasót használják az utak sózására, hanem kálium-kloridot, amely nagy mennyiségben mérgező lehet, és ha ezt szórnák Árkoson, csatornázás hiányában végül a talajvízbe és a patakba szivárogna el. A folyékony hóoldó vegyszerek pedig még mérgezőbbek, alapjuk a fagyállóból ismerős glikol. A homok önmagában nem hatékony, és nem is könnyen szórható, mert összefagy. Akkor vajon mi lenne a jó megoldás? Hamu? Fűrészpor? Kisebb területeken, ház körül ezzel is szoktak hótalanítani...

Vagy nem lehetne inkább elnyomatni a havat, esetleg egyszerűen csak végigjárni párszor egy láncos traktorral? Egyetlen törvényes kiskaput sem lehet találni a probléma megoldására? Reméljük, nem következik be addig súlyosabb baleset. Járda nincs, a gyermekek is az úttesten járnak iskolába.