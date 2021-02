Fejlesztésekről egyeztettek Zágonban

Az elöljáró érdeklődésünkre elmondta: nagyra értékeli, hogy a képviselők ellátogattak a zágoni községházára. Ilyen esemény, hogy két parlamenti képviselő is érdeklődjön a község dolgairól, eddig nem nagyon volt – mondta a polgármester. Többek között a pályázati lehetőségekről folyt a beszélgetés. Zágonnak már van egy pályázata, mely révén tíz kilométernyi községi utat kívánnak modernizálni, beleértve az útpadkák, sáncok kialakítását is. Zágont és Papolcot is érintené a beruházás, a 70–30 százalékos arány betartásával. Sajnos, a fejlesztési kérdésekben jártas Nagy Károlytól azt az információt kapták, hogy a megyében nagyon sok a hasonló pályázat, így egyelőre nem biztos, hogy támogatást kapnak az Országos Befektetési Társasághoz be­nyújtott projektre – tudtuk meg a polgármestertől.

Kisebb infrastrukturális munkálatokat is terveznek – rövid útszakaszok javítása, hidak, átereszek építése –, de Nagy Károly értékelése szerint ezekre nem lehet, nem érdemes pályázni. Felvetődött egy napközi otthon és egy bölcsőde építésének lehetősége is. Ugyanakkor tárgyaltak egy új piactér kialakításáról, ez a sportcsarnok mellett kapna helyet. Szükség van egy korszerű piactérre, villannyal, vezetékes vízzel, szennyvízcsatornával a hétfői nagyvásárok megtartására – értékelte Kiss Gusztáv.

Könczei Csabával főként mezőgazdasági kérdésekről beszéltek. A képviselő elmondta, a mezőgazdasági kataszterbe sok mezőgazdasági terület zsebszerződés alapján van beírva. Ha viszont megvonják ezt a lehetőséget, a gazdák támogatások nélkül maradnak. Ez nagy veszteség lenne, szükség van egy elfogadható megoldásra – mondta érdeklődésünkre a képviselő.