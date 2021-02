Bérpótlékok és igazságpótlékok

Elfogadta a kormány az idei költségvetési tervezetet, amelyben továbbra is toronymagas a bérköltségek aránya. És nem látszik semmiféle reform e téren, noha most, a járvány okozta gazdasági visszaesés idején nagy szükség és lehetőség is lenne a változtatásra.

A rendszer azonban rendíthetetlen, a bértábla szent. Violeta Alexandru volt munkaügyi miniszter szerint ötvennél többféle pótlékot kapnak az állami alkalmazottak, legalábbis azok az ágazatok, amelyek a megfelelő pillanatban közel kerültek a döntéshozókhoz.

A pótlékok között vannak jutalompénzek is, amelyeket elvileg a kiemelkedő teljesítményű alkalmazottaknak kellene adni, ám a gyakorlat az, hogy mindenki megkapja, akár jól, akár rosszul dolgozik, e világos túlkapásokat inkább takargatják, mint hogy bárkit is felelősségre vonjanak. Violeta Alexandru, a Nemzeti Liberális Párt parlamenti képviselője, aki tavaly szaktárcavezetőként tehetett volna valamit e jelenség ellen, ám akkor hallgatott, és párttársai – köztük Florin Cîțu kormányfő, akinek akkori pénzügyminiszterként szintén volt rálátása a költségvetés kiegyensúlyozatlanságára, hogy ne mondjunk kirablást – hozzá hasonlóan ódzkodnak a klientúra megharagításától. Ezt 2020-ban, választási évben még meg lehetett érteni, ha a többség – a hazai munkavállalók háromnegyede, akik a magánszférában semmiféle kényeztetést nem kapnak, no meg a nyugdíjasok nagyobbik fele, akik éppen csak megélnek – nem is értett egyet a kivételezésekkel. Most azonban már léphetnének valamit, gondolhatjuk naivan.

Miért nem teszik? Mert az idén is választási év van, legalábbis a két nagyobbik kormánypártban: az NLP és az USR–PLUS is tisztújító kongresszust tart, és a pártelnökök nem az egyszerű választók szavazatával kerülnek tisztségbe, hanem a tagszervezetek vezetőit, a helyi kiskirályokat megnyerve. Mivel? Hát pénzügyi szigorral aligha. Lám, a pótlékok levágását ígérő kormányfő máris visszakozni kényszerült, az azonnal ható kormányrendelet helyett a kérdés rendezését a lassú törvényhozásra bízta (a bennfentes fővárosi sajtó szerint elődje és pártbeli felettese, Ludovic Orban közvetlen utasítására), amelyről már tudjuk, hogy idén (tehát a pártkongresszusok előtt) egyáltalán nem akar a kérdéssel foglalkozni, hiszen „megígérték, hogy a közalkalmazotti jövedelmek a 2020. decemberi szinten maradnak”. Az ám, de azt is megígérték, hogy emelni fogják a nyugdíjakat, és ennek az ígéretnek a megszegése láthatóan semmiféle lelkiismereti gondot nem okoz a politikusoknak. Azzal akár egyet is lehetne érteni, hogy az egyetemisták ezentúl csak fél áron utazhatnak, hiszen a fejlettebb országokban is így van, de az már nagyon nincs rendben, hogy a nincsteleneken, az időseken, a tanuló fiatalokon és a gyermekeken spórolnak (mert a gyermekpénzt sem az ígért mértékben emelgetik), miközben az állami szektorban csak az üdülőjegyeket és a prefektúrán jogtalanul felvett járványpótlékokat vonják meg.

Így megy ez Romániában, egyesek bérpótlékot kapnak, mások igazságosság helyett maszlagot.