Virágcserepek otthonra /X/

Átültetés? De mibe?

Akik szeretik a cserepes növényeket, azok a legritkább esetben vesznek vágottat, esetleg kapnak, de akkor is megpróbálják a legtöbbet kihozni a helyzetből. Arról nem is beszélve, hogy a cserepes virág legalább él és sokkal tovább szép marad, mint vágott társai. Persze a növények többségénél szükség van átültetésre, így óhatatlanul is felmerül a kérdés, hogy ez eddig rendben is van, de mibe érdemes ezt elvégezni?

A DekorPlaza.hu webáruház kínálatában végtelen számú cserepet és alátéteket találhatunk anyagtól és színtől függetlenül. Akár kertről, akár lakásról van szó, nem ültethetünk minden virágot a földbe, így nagyon sokszor fordul elő, hogy mondjuk egy virágcserépben kerül ki a kertbe a növény. Ebben az esetben teljességgel felesleges alátétet tenni a cserép alá, hiszen az esetlegesen bekerülő víztöbblet gond nélkül távozhat az alsó lyukakon.

Ugyanez a megoldás lakásban már egyáltalán nem kivitelezhető, így mindenképp körül kell nézni a piacon, hogy milyen lehetőségek vannak. Az egyik legjobb, ha harmonikusan mutat együtt a cserép és az alátét is.

Milyen lehetőségek várnak?

A többség szereti szettben megvenni az adott virágcserepeket és alátéteket, mivel ezzel egy egységes képet teremtenek az adott helyiségben. Színek és anyagok tekintetében igen változatos a paletta, sőt méretekben és formákban is különböznek. Ha nem hiszed el, akkor mindenképp nézz körül DekorPlaza.hu oldalon, hogy meglelhesd a számodra ideálisat. A legnépszerűbb virágcserepek a mai napig a hagyományos cserépből vagy épp műanyagból készült darabok. Ezek kifejezetten praktikusak, mert tökéletesen ellenállnak az időjárás viszontagságainak, így bel- és kültéren is megállják a helyüket.

Méret tekintetében minden növénynek más az igénye, azaz mondjuk egy kis méretű növénynek egyáltalán nem kell nagy cserép, hogy komfortosan érezze magát. Persze ha nő idővel, akkor szükségessé válhat az átültetés, de nem éri meg rögtön a legnagyobbal kezdeni.

Kertbe mindenképp olyan virágcserepet érdemes választani, ami jól bírja az esetleges fagyot és a tűző napot, de ennek ellenére sem fakul ki a színe.

Ha még nem találtad meg a számodra ideális darabokat, legyen szó akár bel- vagy éppen külterületről, mindenképp nézz körül a webáruházban, hogy milyen darabokat hova ajánlanak. Innen már el tudsz indulni, hiszen számos izgalmas darab vár, melyek közül bátran el lehet kezdeni válogatni! (X)