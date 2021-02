ZENE

FARSANGI KONCERT. Az Árkosi Kulturális Központ (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) és a Magyar Kulturális Intézet sepsiszentgyörgyi fiókja február 24-én, szerdán 18 órától farsangi hangversenyt szervez. Fellép a nagyváradi Thurzó Zoltán zongoraművész. A helyek száma korlátozott. A jegyeket (10 lej) előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651).

AZ IDEI HANGVERSENYÉVAD első sepsiszentgyörgyi koncertjére február 26-án, pénteken 19 órától kerül sor a Tamási Áron Színházban. A brassói Euterpe Szimfonikus Zenekar műsorán különleges összeállítás szerepel: Friedrich Gulda osztrák zeneszerző versenyművét követően Wolfgang Amadeus Mozart fúvószenekarra írt szerenádjával a klasszikus korszakba kalauzolják a közönséget. Az előadásra érvényesek a 2020/2021-es hangversenyévadra váltott bérletek, valamint jegyeket is lehet vásárolni a városi jegyirodában. A jegyek ára felnőtteknek 30, diákoknak és nyugdíjasoknak 15 lej. A városi jegyiroda hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig tart nyitva, valamint az előadás előtt egy órával. A szervezők arra kérik a bérleteseket, hogy a járványhelyzetre való tekintettel elő­adás előtt a városi jegyirodában szíveskedjenek helyjegyet foglalni.

SZÍNHÁZ

SZÉKELY GÓBÉK. A csíkszentgyörgyi Székely Góbék Maszkás kalamajka című előadása február 25-én, csütörtökön 17 és 20 órától tekinthető meg a kovásznai művelődési központ színpadán. Helyfoglalás hétköznapokon 8–16 óráig a Kovásznai Városi Művelődési Ház jegypénztáránál vagy a 0744 364 250-es telefonszámon. Jegyár: egységesen 25 lej. • Az előadás február 27-én 17 és 20 órától a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében is látható. Jegyár: 30 lej. Érdeklődni a 0746 208 811-es és a 0745 589 214-es telefonon lehet 9–16 óráig. Jegyárusítás a Treff utazási iroda székhelyén kedden, szerdán és csütörtökön 16–18 óráig.

MOZI

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán: ma 17 órától Nagypapa-hadművelet (magyarul beszélő) és Teljes titoktartás (román felirattal), 19.15-től Monster Hunter – Szörnybirodalom (román felirattal) és Békeidő (román felirattal); szerdán 16.30-tól Trollok a világ körül (románul beszélő), 16.45-től 10 nap anyu nélkül (magyarul beszélő) és 19.15-től román felirattal, 19 órától Corpus Christi (magyar felirattal).

Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102.

KÉPERNYŐ

RTV1. Ma 15.10-től: Erdély napórái – a sorozat 28. része az orbaiszéki napórákat mutatja be. A legrégebbi ezek közül Kovásznán egy ortodox templom tornyán található. A kézdimartonfalvi templom bejárata fölött egy árnyékvető látható, amely régi fényképek tanúsága szerint napóra volt. A zágoni Mikes-kastélyon is volt napóra, de már csak régi újságokban vagy fényképeken láthatjuk. ♦ Az agyam gondolata – Tizenöt évvel ezelőtt hunyt el Bukarestben Szász Dórián képzőművész. ♦ Babra-koncert – 2019-ben Bukarestben a Magyar Kulturális Központban is bemutatta a magyarországi együttes a Duna menti népek gazdag zenei örökségéből válogatott műsorát. Itt készült beszélgetés a többnemzetiségű fiatal zenekarral a sokszínű balkáni muzsika feldolgozásának céljáról.

HITVILÁG

IMAHADJÁRAT A CSALÁDOKÉRT. Ferenc pápa március 19-én nyitja meg a Szent Család évet. A sepsiszentgyörgyi Medjugorjei imacsoport március 4–30. között imahadjáratot hirdet családokért, hogy egy szívvel imádkozva kérjük családjainkra a Szent Család védelmét. A közbenjáró imahadjárat azt a célt szeretné szolgálni, hogy tekintetünket egy másik család felé fordítsuk, Istentől áldást kérve számukra, és mindazt, amire szükségük van. Aki jelentkezni szeretne, a családnevét és a telefonszámát elküldheti a 0743 839 190-es telefonszámra február 28-ig. Március 2-án minden résztvevőnek kisorsolják egy család nevét, akiért közbenjár, és ezt üzenetben elküldik a telefonszámára. Fel lehet ajánlani rózsafüzért, szentmisét, szentségimádást, jó cselekedetet, lemondásokat, virrasztást, böjtöt vagy bármi mást, amit a résztvevők szeretnének.

Ingyenes ügyintézés Maksán

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai február 24-én, szerdán 16–18 óráig Maksán a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, és dossziék összeállításában is.

Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket, s nem szeretne Csíkszeredába utazni, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), baróti irodáját (Szabadság utca 19-es tömbház, 4B lépcsőház, telefon: 0742 174 168).

RÖVIDEN

ÁRAMSZÜNET. Szerdán 9–14 óráig Bereckben (1-es, 5-ös, 10-es, 11-es), Martonoson (1-es, 2-es) és Alsólemhényben (az 1-es, 2-es, 3-as transzformátorállomás körzetében) szünetel az áramszolgáltatás.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház alagsorába február 24-én, szerdán 18 órától várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót, figyelembe véve az egészségügyi szabályok betartását.

TEGA. Baróton a magánházak lakóinak a múlt héten 585 darab, lebomló hulladékok gyűjtésére szánt, 120 literes konténert adtak át a Tega Rt. munkatársai. A Barót Polgármesteri Hivatala, valamint a Tega által biztosított konténerekbe kizárólag növényi eredetű hulladékokat, illetve ételmaradékokat szabad dobni. Ezeket az anyagokat komposztálás után virágföldként hasznosítják újra. Akik nem tartózkodtak otthon és nem tudták átvenni a konténert, megtehetik február 25-től a polgármesteri hivatalban 8–14 óráig a 10-es teremben.

HIBAIGAZÍTÁS. Tegnapi lapszámunkban a Fejlesztésekről egyeztettek Zágonban című anyagunkban tévesen jelent meg Gál Károly képviselő neve. Az érintett és olvasóink elnézését kérjük.

ÜGYELET

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (0267 318 355, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Apróhirdetések, gyászjelentők

