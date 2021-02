A gyártó bevallása szerint sörüket 26 napon át érlelték, és fogyasztás előtt 4–8 Celsius-fok közötti hőmérsékletre kell lehűteni. Az akkor még Magyarországon készült sör már a küllemével felhívta magára a figyelmet, hiszen a címkéjén egy nagy fekete lyuk tátong, és még a kupakja is fekete. Pohárba kiöntve a seritalnak nagyon sötétbarna, majdnem éjfekete színe van, habkoronája pedig szerény és világosbarnás árnyalatú volt. Illata erős, de nem émelygő, s érezni benne a malátát, valamint a pörkölt kávét. Kissé vizezettnek tűnt nekem, de az összetett íz kárpótol mindenért. Bársonyosan édes, de egyszerre finoman kesernyés is, s ezzel párhuzamosan a fekete csoki és a karamell jegyeit is éreztem benne. A közepes szénsavasságú sör utóíze is rendben van, összességében pedig a Gaura Neagră roppant jó, korrekt habos nedű.

Adatok: • származási hely: Románia (akkortájt a sört a magyarországi O&B Kolombusz Kft.-nél főzték, palackozták) • ára: ajándék volt • kiszerelése: üveg (330 ml) • alkoholtartalom: 5,0% • szárazanyag-tartalom: – • IBU: 35 • színe: majdnem éjfekete • összetevők: víz, árpamaláta, komló • típus: porter • a sör pontszáma: 8/10.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Vörös sör – lehet felső- és alsóerjesztéssel készülő sör is, amelybe úgy adagolták a különböző pörkölésű malátákat, hogy az ital vöröses színű legyen. Azonban vörös sörnek azt a felső erjesztésű, vöröses színű nedűt nevezik, amely Belgiumban készül, és amit az elsődleges erjedést követően hónapokig vagy akár évekig tölgyfa hordóban érlelnek. A keserű és a savanykás ízek az uralkodóak ezekben a sörökben.