Megtudtuk, hogy jelenleg is folynak a tárgyalások a 2021 és 2027 közötti nemzeti stratégiát (a vidékfejlesztési terv utódját) kidolgozó munkacsoportokban a támogatás mértékét illetően. A 2020 decemberében hozott, 2220-as számú uniós szabályozásba bekerült az is, hogy a fiatalok a 2014 és 2020 közötti vidékfejlesztési alapok felhasználásáról rendelkező, 2013/1305-ös szabályozással szemben 30 000 eurós támogatásnövekedést kaphatnak. Így most a sikeresen pályázó fiatalok támogatási összege maximálisan 100 000 euró lehetne. Az 1305-ös rendelkezés szerint a maximális támogatási összeg 70 000 euró volt. Románia a 2014 és 2020 közötti időszakban nem alkalmazta a 70 000 eurós maximumot, a fiatalok megtelepedési támogatásként 40, illetve 50 000 eurót kaphattak a gazdaság nagysága, értéke függvényében. Viszont a szabályozás engedi a tagországok számára, hogy mindenik saját belátása szerint döntsön a támogatás mértékéről.

A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Országos Ügynökség vezérigazgatója, Daniel Morar nem híve a mostani 40–50 000 eurós támogatás megemelésének, szerinte így jóval több fiatal juthatna az amúgy sem kis összegű támogatáshoz. A stratégiát kidolgozó munkacsoport legutóbbi ülésén a szakmai szervezetek javasolták a minisztérium és a vidékfejlesztési ügynökség vezetőségének, hogy a mezőgazdász társadalom fiatalítása érdekében a támogatás összegét emeljék meg. A javaslat szerint az eddigi 40 ezer eurós támogatás esetében az új érték 50–60 000 euró legyen, az 50 000 eurós eddigi támogatás helyett pedig 70 000 euró. A minisztérium vezetősége nem zárkózott el a javaslattól, de egyelőre nem született döntés.

Adrian Oros agrárminiszter nemrég jelentette be, hogy az átmeneti időszakban (idén és a jövő évben) a fiatal, 41 év alatti gazdálkodók közel 100 millió euróra pályázhatnak megtelepedési támogatás gyanánt. Ehhez valószínűleg hozzáadódik az a 20 millió euró, ami megmarad a külföldről hazatelepülni óhajtó fiataloknak kiírt pályázatnál, ahol gyakorlatilag nincs érdeklődés. A május 4-ig tartó kiírásra még egyetlen pályázat sem érkezett be a vidékfejlesztési ügynökséghez. A szakminiszter változtatni szeretne a szabályokon, mivel olyan visszajelzéseket kapott, hogy a támogatást egyesek más célokra, nem a gazdaság fejlesztésére és a termelési költségek fedezésére fordították. Azt kérte, a pályázat eligazító füzetét készítők írják be feltételként, hogy a kapott támogatás értékének 70 százalékát kötelezően és számlákkal bizonyíthatóan állatok, illetve gépek vásárlására költhessék, azaz mindenképp a gazdaság fejlesztésére. Az előző években a pályázati füzetekben nem volt ilyen feltétel. A megyei vidékfejlesztési szakemberektől azt is megtudtuk, a stratégiai munkacsoport ülésén javaslatként elhangzott, hogy a fia­taloknak szánt pályázható keretösszeget ne osszák meg a kétéves átmeneti időszakra, és csak akkor hirdessenek újabb kiírást 2022-ben, ha az első évben (idén) nem fogy el a pályázható keretösszeg.

Ezen javaslat alapján, ha valóban így döntenek, akkor a háromszéki fiatal gazdák semmiképp se szalasszák el az alkalmat, és már most álljanak neki készíteni pályázataikat, ne hagyják jövőre a pályázat letevését.

A munkacsoportban az is elhangzott, hogy a pályáztatási ütemtervet minél hamarabb el kell dönteni és nyilvánosságra hozni, hogy időben lehessen készíteni a pályázatokat. A minisztérium vezetősége azt szeretné, hogy már május közepén legyen kiírás a 6.1-es (fiatal gazdák megtelepedésének támogatása), a 6.3-as (kisgazdaságok támogatása) és a 6.2-es, illetve 6.4-es (mindkettő a vidéki szolgáltatások létrejöttének és fejlesztésének támogatása) intézkedéseknél. A javaslatok szerint az átmeneti időszak további intézkedéseinél a pályázati kiírás júniustól arrafelé lenne. A felsoroltakon kívül idén és jövőben is lesznek pályázati kiírások a 4.1-es (gazdaságok korszerűsítése), a 4.1a (gyümölcsösök létesítésének támogatása), a 4.2-es (termékfeldolgozás támogatása), a 16.4-es (piaci szereplők partnerségi kapcsolatai­nak és a helyi piacok kialakításának támogatása), a 17.1-es (támogatás a növényi kultúrák és állatok biztosítására kifizetett összeg részleges megtérítésére) intézkedéseknél és a Leader-programban is.