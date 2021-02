Korszerű szennyvíztisztítója lesz Vargyasnak

Jelen pillanatban a szennyvíztisztító befejezésén és felszerelésén dolgoznak a szakemberek. Azt szeretnék, hogy a Veressfűszegében épülő állomás a lehető legmodernebb és könnyen kezelhető legyen, ezért amit lehet, automatizálnak, az átemelő pumpákat interneten, valamint SIM-kártyákkal teszik vezérelhetővé.

Az elmúlt hónapokban több előre nem látható problémát is meg kellett oldaniuk: menet közben több helyen is módosítani kellett a projektet, volt, hogy új átemelő pumpákat kellett tervezni, de jelentős nehézséget okoz, hogy a Vargyas-patak alatt kell több helyen is átfúrni, nemsokára pedig egy útban álló szikla miatt kell komolyabb munkaeszközöket bevetniük.

„Tavaly decemberig el kellett volna mindennek készülnie, de csak az lett meg, amit egyszerű volt megoldani. Szerencsére sikerült elérnem, hogy a határidőt jelentősebben meghosszabbítsák, ezért ma már lehetek derűlátó, s mondhatom: korábban, még idén befejezzük. Az elmúlt időszakban szereztük meg a megyei útügy jóváhagyását, hogy a 131-es út alatt négy helyen átfúrjunk, illetve négy helyen átszakítsuk, egy helyen pedig az úttestbe is bele kell vágni. Ez azért fontos, mert a hálózatbővítést már márciusban elkezdenénk; minden mellékutcában akad tennivaló, de a Temető, a Farkas, a Patakfalva utcában és Alszegben több háztartás igényelné a közszolgáltatást” – nyilatkozta a községi elöljáró.