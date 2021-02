Az eredeti határidő február 16-a volt, ezt azonban nem lehetett tartani, mert a jelentkező vállalatok több kérdést is feltettek, és ezekre a munkálatot meghirdető országos útügyi társaságnak (CNAIR) válaszolnia kell; az építkezési telephelyet is elő kell készíteni, mert ezt a megrendelő biztosítja a kivitelezőnek. Antal Árpád tudomása szerint három körforgalmat és három nagy hidat fognak építeni: a terelőút a 12-es országútból Szotyor előtt, az illyefalvi bekötőút mellett ágazik le, metszi az Uzonba vezető, majd a szépmezői utat, háromszor megy át a vasút fölött (a brassói, a berecki és a csíki vonalakon), és egyszer az Olton is, mielőtt a vámhivatal tájékán visszacsatlakozik a 12-es országútba. A legnagyobb hídra ott lesz szükség, ahol a síneken és a folyón is át kell vinni a terelőutat.

A nyomvonalon levő területek kisajátítását ugyancsak az útügyi társaság végzi. Antal Árpád korábban már elmondta, hogy a földtulajdonosoknak jogukban áll perelni, ha úgy érzik, hogy az útügy túlságosan alacsony árat fizet nekik. Ilyen esetekben a bíróság általában gyorsan jár el, kinevez egy másik szakértőt a terület felértékelésére, és ha az magasabb összeget szab meg, kötelezik az építtetőt a különbség kifizetésére.

A sepsiszentgyörgyi terelőútra vonatkozó kormányhatározatnak a kisajátításokat tartalmazó mellékletében (amely a világhálón is megtalálható) 248 terület jelenik meg, amelyekért különböző árakat fizetnek. Van, akitől egyetlen négyzetmétert vesznek el – ő két lejt kap érte –, és van, akitől több parcellát is. A legnagyobb terület, amit ugyanattól a tulajdonostól sajátítanak ki, 77 688 négyzetméter (három szomszédos telekről van szó), ezért összesen 155 376 lejt fizetnek. Akad olyan kültelek is, amelynek négyzetméteréért egy lejnél is kevesebbet adnak (90 banit), a beltelkek ára viszont magasabb, ezek négyzetméteréért 14 lejt fizet az állam, de kevés beltelek található a terelőút 2018-ban véglegesített nyomvonalán. A 248 telekre, amelynek összterülete meghaladja az 52 hektárt, összesen 1,13 millió lejt szánnak a 355 milliós beruházásból. A 11,5 kilométeres terelőutat két év alatt kell megépíteni és átadni a forgalomnak. (demeter)