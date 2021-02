Húszezernél több áldozata van a járványnak

Ismét háromezer fölé ugrott az újonnan igazolt koronavírus-fertőzések száma, a kórházban fekvőké és a súlyos betegeké is emelkedett, és magas az elmúlt 24 órában történt elhalálozások aránya is. Az országos közegészségügyi intézet figyelmeztetése szerint az új, jobban fertőző brit vírustörzset már az ország 21 megyéjében, gyermekeken is kimutatták, az új esetek 27,3 százalékát bizonyítottan ez okozza.