Gazda József elégedetten nyilatkozott a felkészülés menetéről, a játékoskeret összeállt, a fizikai alapozást követően jelenleg a taktikai felkészülés, az összecsiszolódás zajlik. A kézdivásárhelyi csapat eddig hét felkészülési mérkőzésen lépett pályára, diadalmaskodott az FK Csíkszereda 19 év alatti csapata (4–2) és Prázsmár (3–2) felett, döntetlent játszott a Brassói SR (1–1) együttesével, valamint kikapott a másodosztályban szereplő Bákói Aerostar (4–2) együttesétől. Ezt követően vereséget szenvedtek csoportbeli ellenfelüktől, a Székelyudvarhelyi FC-től (1–0), majd négygólos mérkőzésen döntetlent vívtak Zernyest ellen, múlt szombaton pedig újra összemérték erejüket az udvarhelyi csapattal, hazai pályán a háromszéki labdarúgók 6–0 arányban hajtottak fejet.

A kézdivásárhelyi mérkőzést a vendégek uralták, az első félidő végén már kettővel vezettek, miután a 30. percben Szfárli Hunor, a 45. percben pedig Szőcs László is betalált. A második játékrészben is az udvarhelyi gárda akarata érvényesült, és további négy gólt szerzett. Hodgyai László a 73. percben lőtt egy csel után szépségdíjas gólt Niczuly Rajmond kapusnak, majd nem sokkal később feliratkozott a gólszerzők közé Cosmin Turcu, Barta Norbert és Vékás Barna is.

További edzőmérkőzések vannak kilátásban, szombaton 12 órától Barcarozsnyó látogat Kézdivásárhelyre, majd március 3-án újra összecsapnak a Brassó megyei csapattal, március 6-án pedig Prázsmár lesz az ellenfelük idegenben. A négy győzelmet, egy döntetlent és öt vereséget összegző kék-fehér mezesek jelenleg a hetedik helyen állnak az 5. csoportban, innen szeretnének a folytatásban előrébb lépni. A tavaszi idény első mérkőzésén a Sepsi OSK II. együttesével játszanak a megyeszékhelyi stadionban. (miska)