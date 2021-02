Arculatváltás Málmartja felett

Már a fél évszázaddal ezelőtti közigazgatásban is gondot okozott Uzon nagyközség és térségének gazdaságföldrajzi helyzete. A Székelyföld és Barcaság érintkezésénél még az egykori tartományi határvonal alakulását is meghatározta, ez a település és környéke volt a Sepsiszentgyörgytől délre eső közigazgatási térségrendezés súlypontja.

Folytatódnak a fejlesztések

Csak az tudja összehasonlítani az Uzon-térség színeváltozását, akit legalább fél évszázaddal visszamenőleg érdekelt a Feketeügyön inneni élettér alakulása. A nagyközségnek többször is városi rangot szánt a rendszerváltás előtti hatalom. Közigazgatásilag hozzá tartoznak a környékbeli települések: Szent­ivánlaborfalva, Lisznyó, Lisznyópatak, Sepsimagyarós, Bikfalva és Uzonfüzes. Az utóbbi időkben a kistérség gazdasági súlyán túl a civilizáltabb élettér megteremtése – a közművesítés és a településépítés – volt a két legmeghatározóbb eleme a községfejlesztésnek. A nagyközség két polgármestere, Béres Gyula tizenkét, míg Ráduly István tizenhét évig alakította-jobbította Sepsiszék legdélibb településeinek arculatát.

– Uzon község fejlesztésének alapjait az utolsó öt évben az alkalmazottakkal és az önkormányzati képviselőkkel együtt alakítottuk olyanná, amilyennek a ma élők látják – mondja Ráduly István.

Jelenleg teljes gőzzel folyik az utak-utcák korszerűsítése Uzon községközpontban és a február 9-i riportunkban (Falufejlesztés a Szeredő alatt) még nem szereplő Szentivánlaborfalván és Uzonfüzesen is.

A községközpont utcahálózata mintegy 80 százalékban – pár utca kivételével – elkészült, azok jobb vagy bal oldalán gyalogjárók és betonozott vízlefolyók épültek. Uzon ivóvízzel való ellátása gyakorlatilag befejeződött, szennyvízhálózatának 82 százaléka elkészült – sorolta a polgármester.

Riportunk első részében arról is szó volt, hogy egy nyertes program jóvoltából még ebben az évben lehetőség adódik a község teljes közvilágításának korszerűsítésére, a jelenlegi lámpatesteket takarékosabbakra cserélik.

– Uzon önkormányzata sem menekülhet a súlyosabb gondoktól – hangsúlyozta az elöljáró –, négy éve nem találunk kivitelező céget az uzoni új óvoda felépítéséhez, uniós program része, a költségek felére pénzügyi fedezetet is kaptunk, az összeg már a bankszámlákon van. Más példa: az országos vízügy segítségével menteni szeretnénk a szabadidőpark közelében a Feketeügy lapályán a Málmartja alatti holt árkot, amelynek állóvize poshadt. Takarítása már régebb a helyi ifjúsági szervezet (Ifjúsági Mozgalom Uzon Községért – IMUK) feladata, amely két alkalommal szabadította meg a víztükröt a szeméttől. A tervek szerint összekötnénk a holtágat az élő Fekete­üggyel, hogy megújulhasson ez a vízi élettér is.

Mi a hír az IMUK háza táján? – kérdeztük annak elnökét, Ráduly Zsoltot. Elmondta, hogy az IMUK-nak is lesz egy alkalmas székhelye a Pünkösti-kúriában, s akkor majd újra beindítják az ifjúsági napokat, egy héten egyszer minifoci-bajnokságra kerül sor, filmestet, rajz- és fotóversenyeket szándékoznak szervezni, ha odébbáll majd a koronavírus.



Műemlékek új köntösben

Hamarosan új köntösbe öltözik a műemléknek nyilvánított Pünkösti-kúria, visszakapja mutatós belsőjét és a székely ácsművészet remekének mondható felújított tetőterét. Mint megtudtuk, a kúria számos egyesületnek, művelődési intézménynek – így fúvószenekari próbateremnek és művelődési központnak – ad majd helyet.

Az épület nemcsak a család, hanem a háromszéki önvédelmi harc kirobbanásának emlékhelye is. Többedszeri felújítása kapcsán érdemes a családról is szólnunk. Pünkösti Gergely (1820–1912) 1848–49-es őrnagy, az 1848. május 30-i alsócsernátoni népgyűlésen ő hirdette ki a jobbágyterhek megszüntetését. Nevét 1999-től emlékkopja őrzi az uzoni parkban (Lengyel László munkája). Bátyja, Pünkösti Pál (1804–1868) szintén őrnagy volt a 8. Huszárezredben. A református pap Pünkösti Ferencnek (1835–1898) az a megtisztelő szerep jutott, hogy fogadhatta a községbe érkező Jókait, és őróla készített fényképfelvételt Orbán Balázs, amikor Uzonnal és környékével ismerkedett. Pünkösti László (1912–1940) mártírhalált halt vezérkari százados volt.

Tervek szerint hamarosan sor kerül a községközpont műemlék jellegű polgármesteri hivatalának rehabilitációjára is, mely 1896-ban épült, s ugyancsak megviselték a lepergett évtizedek.

Jókai két kortesútján látogatott Uzonba, 1881-ben és 1884-ben. Itt is elmondta választási programbeszédét. Második útja alkalmával felkereste a Temesváry családot és Ujvárossy Józsefet (1838–1919), aki erdészmérnök, földbirtokos, királyi tanácsos volt, a Sepsi Református Egyházmegye főgondnoka és a Székely Mikó Kollégium jótevője. Neki is emlékkopját állíttatott az uzoni református egyházközség néhai Gocz József támogatásával.

Új út Uzonfüzesnek

Községi körképünkből nem maradhat ki az Uzonhoz tartozó, román anyanyelvűek lakta Uzonfüzes sem. Alexandru Vrînceanu falufelelőssel és községi képviselővel folytatott beszélgetésünkből kiderült, a reményt nem veszítették el, a község aszfaltozási programja lassan a végéhez közeledik, s így ők is sorra kerülnek. A már rég nem működő iskola épületében kialakítottak egy tágasabb közösségi termet, és az elkövetkezőkben aszfaltréteg kerül az Uzonból oda tartó rövid útra is. A Feketeügy védőgátján haladó, keskeny uzonfüzesi úttal párhuzamosan a községvezetés újat épít, az alapozás elkészült, csak jobb időre várnak, hogy aszfaltréteg kerülhessen rá. Kökös és Uzon határán is maradt egy aránylag rövidebb, felújításra-aszfaltozásra váró utcaszakasz.

Gyarapodik Szentivánlaborfalva

Itt is az aszfaltozás a fő tennivaló a Malom utca felső részén, a 11-es országút és a volt műmalom közötti szakaszon. Csak ezután következhet a Malom utca alsó része, amit egy tervbe foglaltak a Feketeügy új átkelőhídjának és annak fel- meg lefutó részeivel. Ennek is elkészült már a műszaki terve, kérdés, találnak-e kivitelezőt. A leendő hídon túli útszakasz, amely érintené a Natura 2000-es védett övezet szélét, a munkálatok harmadik részét képezi majd.

– Ezekre a munkálatokra rég vár a falu népe, főleg a termelők és állattartók, akik számára a híd építése lenne a legégetőbb, hiszen a hídon túli terjedelmesebb határrészt csak tetemes kerülővel tudják megközelíteni – hangsúlyozta Bordás Csaba falufelelős, községi képviselő.

A laborfalvi részen idén befejezik a közel 3 kilométer hosszú aszfaltozott járdát. A községvezetés terveiben szerepel egy teljesen új kultúrotthon építése is az ikerfalu szívében, ugyanis a jelenlegi visszakerül egykori tulajdonosához, a helyi római katolikus egyházközséghez.

Aki dolgozni akar, azt a járvány sem tudja teljesen megakadályozni – derült ki a szentivánlaborfalvi SZIA ifjúsági tömörülés szervezőjével, Pakucs Tamással folytatott beszélgetésünkből.

– Még a pandémia előtt, január végén szerveztünk egy – fiatalokkal és idősebbekkel közös – korcsolyázást az egykori műmalmon térségében, a Feketeügy holt árkán közel 150 személy részvételével, ami nagyon jól sikerült. Kiértékeltük az eltelt esztendő sikeres rendezvényeit, és február 6-án sikerült összehozni egy jellegzetesen szentivánlaborfalvi farsangjárást is. Jelenleg egy igen hasznosnak mutatkozó tanfolyamot szervezünk közösen a Salvatore Egyesülettel, elsősegélynyújtást és alapvevő egészségügyi méréseket tanulunk. Ha valamelyes változás mutatkozna a járvány dolgában, ismét segédkeznénk a Szent Ivánkor esedékes falunapok szervezésében. Addig is magunkkal, csoportunk képzésével foglalkozunk, filmnézéseket, játékesteket és kommunikációs jellegű beszélgetéseket szervezünk.

Iskola és templom

Uzonban újjászületik egy régi iskola, és a járvány miatti megszorítások tiszteletben tartásával megszervezik az imahetet.

– Örömünkre szolgál, hogy a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkársága révén a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének támogatásával két hazai kivitelező cég megkezdte az egyházközség tulajdonát képező volt felekezeti iskolaépület (Református Tatrangi Népiskola) felújítását, kibővítését. Sikerült lebontani az épület tetőzeti ácsozatát-gerendázatát, megfelelő mértékben alacsonyították a falakat, kicserélték az épület régi nyílászáróit, és megszabadították a pincerészt a 80 cm vastag, évszázados töltéstől-maradékoktól – tudtuk meg Ungvári Barna András helyi lelkipásztortól.

Március első hetében sor kerül Uzonban az ökumenikus imahétre, ami újdonság lesz a helyiek számára, ugyanis a római katolikus egyházközséggel közös szervezésben zajlik. A hét első három napján a helybeli római katolikus templomban tartják az imahetet, a következő háromnapi imaprogram és a vasárnapi záró istentisztelet helyszíne a református templom lesz.