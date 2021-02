Átlépte a húszezret az áldozatok száma

Ismét háromezer fölé ugrott az újonnan igazolt koronavírus-fertőzések száma, a kórházban fekvőké és a súlyos betegeké is emelkedett, és magas az elmúlt 24 órában történt elhalálozások aránya is. Az országos közegészségügyi intézet figyelmeztetése szerint az új, jobban fertőző brit vírustörzset már az ország 21 megyéjében, gyermekeken is kimutatták, az új esetek 27,3 százalékát bizonyítottan ez okozza.

A Stratégiai Kommunikációs Törzs február 23-ai jelentése szerint 3382 újonnan fertőzött személyt vettek nyilvántartásba, amivel már 748 711-re nőtt az ismert esetek száma. Az elmúlt 24 órában 32 980 tesztet végeztek el, a járvány kezdete óta pedig 5,9 milliónál többet. Hétfő délelőttől kedd délelőttig 119 halálos áldozatot szedett a Covid-19, így már húszezernél nagyobb a veszteség: 20 013. A legutóbb elhunyt 68 férfi és 51 nő közül csak egynek nem volt társbetegsége. Most is az idősebbek között tarol leginkább a kór: a 70–79 évesek között 41, a 60–69 évesek között 38, a 80 éven felettiek között 29 elhalálozást okozott a koronavírus, de a fiatalabbak sincsenek teljes biztonságban: az 50–59 évesek közül 6, a 40–49 évesek közül 4, a 30–39 évesek közül egy beteg veszítette el életét emiatt.

Kórházban jelenleg 7463 koronavírusos beteget kezelnek, közülük 978-an fekszenek az intenzív osztályon, mindkét szám magasabb az előző napinál. A frissen gyógyultnak nyilvánított személyek száma ismét alacsonyabb az újonnan megfertőzöttekénél: egy nap alatt 2726-tal lettek többen, összesen pedig 728 252-en szerepelnek a statisztikákban. Elkülönítésben jelenleg közel 50 ezer igazoltan fertőzött személy tartózkodik (553-mal több, mint hétfőn), karanténban pedig közel 53 ezer (1786-tal kevesebb, mint hétfőn).

A legtöbb új fertőzést ezúttal is Bukarestből (336) és Temes megyéből (287) jelentették, így a fővárosban már 126 918 esetről tudnak a járvány kezdete óta, a Bánság központjában pedig 37 407 esetről. Bukarest – 2,32 ezrelékes fertőzöttséggel – járványtanilag még a sárga övezetbe sorolható, miközben a papírformát tekinte továbbra is Temes megye a legfertőzöttebb (ott 4,1 ezrelék a kéthetes fertőzöttségi mutató), de 169 új esettel Máramaros megye is átlépte a 3 ezrelékes küszöböt és vörös besorolásba került. Háromszéken 19 új fertőzöttről tudnak, ezzel számuk 5860-ra emelkedett, a megye kéthetes fertőzöttségi mutatója pedig 0,68 ezrelék. Hargita megye még mindig jobban áll nálunk, ott 28 új, összesen 6134 esettel 0,57 ezrelékes a fertőzöttség, miközben Brassó megyében 144 új esettel már 31 323 fertőzöttről tudnak, a kéthetes mutatójuk pedig 2,51 ezrelék.

Az elmúlt 24 órában a járványra vonatkozó óvintézkedések megszegése miatt 5528 szabálysértőt bírságoltak meg összesen 947 300 lejre, és négy bűnvádi eljárást indítottak a betegségek terjedésének megakadályozására vonatkozó törvény megsértése miatt.

Terjed a brit vírustörzs

Már Románia megyéinek felében felütötte a fejét a SARS-CoV-2 vírus brit, B.1.1.7-es jelzésű variánsa, és nagy a valószínűsége, hogy rövidesen az egész országban elterjed – közölte tegnap az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP), miután kielemezte az új, először Nagy-Britanniában azonosított variáns első 136 itthoni esetét.

Az INSP tájékoztatása szerint nagy erőkkel dolgoznak a laboratóriumi vizsgálatok véglegesítésén, hogy azokat mielőbb közölni tudják a közegészségügyi igazgatóságokkal, az új variáns ugyanis a jelek szerint fertőzőbb, és súlyosabb tüneteket okoz az időseknél. Az utóbbi 8 hét során 499 DNS-szekvenálás eredményeképpen 136 esetben állapították meg a brit vírustörzzsel történt fertőzést Romániában, a SARS-CoV-2 többi új variánsát azonban február 21-éig nem azonosították az országban. A brit vírustörzset a következő megyékben azonosították: Argeş (2), Bukarest (80), Bihar (1), Brăila (1), Botoşani (4), Krassó-Szörény (2), Kolozs (9), Konstanca (1), Kovászna (1), Galac (2), Giurgiu (1), Gorj (2), Hunyad (1), Ilfov (5), Maros (1), Prahova (1), Suceava (5), Temes (11), Vâlcea (4), Vrancea (1), Vaslui (1). A legtöbb esetben 45–54 év közötti az új vírustörzzsel fertőzött emberek kora. 95,6 százalékuk 25 évnél idősebb személy.



Mától fogadják a tanügyben dolgozókat

A fél országban elkezdődik ma a tanügyi alkalmazottak koronavírus elleni oltása – nyilatkozta tegnap a COVID-19 elleni oltással kapcsolatos tevékenységeket koordináló országos bizottság (CNCAV) elnöke. Valeriu Gheorghiţă szerint szerdától 23 megyében és Bukarestben, csütörtökön további 14 megyében, pénteken még egy megyében, majd március 1-jétől az utolsó három megyében is elkezdődik a tanügyben dolgozók beoltása, és március 10-éig mindenikük megkapja az első adagot, aki igényli. A bizottság becslései szerint mintegy 60 ezer személyt immunizálnak ez idő alatt.

Jó ütemben oltanak

Az elmúlt 24 órában 29 344 személy kapta meg Romániában a COVID-19 elleni vakcinát – közölte tegnap az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP). Hétfő délutántól kedd délutánig (az oltási nyilvántartást mindennap 17 órakor frissítik) 19 662-en kapták meg a Pfizer-BioNTech által kifejlesztett védőoltást, 75 személyt a Moderna, 9607-et pedig az AstraZeneca vakcinájával oltottak be. 17 412 személy az első, 11 932 személy pedig a második dózist kapta meg. Ezzel 1 438 432-re nőtt a beadott oltások száma Romániában. Az oltási kampány 2020. december 27-i kezdete óta 836 860 személyt oltottak be, közülük 601 573-an már a második adagot is megkapták, 235 287-en pedig az elsőt. A legutóbbi 24 órában 211 esetben regisztráltak mellékhatást az oltást követően, ezek közül 4 helyi, 207 általános jellegű volt. Az oltáskampány kezdetétől összesen 4576 allergiás reakciót jegyeztek, 14 tünet elemzése még folyamatban van.