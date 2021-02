Kisvárosok is pályázhatnak

A megyeszékhelyek mellett a vidék, valamint a kis- és közepes városok is részesülhetnek azokból a forrásokból, amelyet az országos helyreállítási terv (román betűszóval PNRR) részeként a válság kezelésére tesz elérhetővé a kormány – hívta fel a figyelmet Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter, megjegyezve, hogy ezt az RMDSZ javasolta.

Kifejtette: a megyeszékhely municípiumok mellett minden városnak és a vidéknek is meg kell adni a lehetőséget a fejlődéshez, a területfejlesztéshez és a jólét megteremtéséhez. Cseke Attila szerint „Románia egyik legnagyobb kihívása az infrastruktúra fejlesztése. A szülőföldön való boldogulás, a gazdasági fejlődés, illetve a régiók, megyék közötti és megyéken belüli fejlettségi szintkülönbség csökkentése érdekében kulcsfontosságú a munkahelyteremtés a megyeszékhelyeken és a kisebb településeken is. Ezért a minisztérium azt javasolta, részesítsük előnyben azokat a pályázókat is, akik a fent említett településeken munkahelyeket teremtenek.”