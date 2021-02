Magyarország a járvány harmadik hullámára készül

György István, aki egyben az oltási munkacsoport vezetője is, beszámolt arról, hogy a múlt heti több mint 170 ezer első- és második körös oltással már 457 ezernél is többen kapták meg az oltást, közülük mintegy 206 ezren a második vakcinát is. Jelezte: a következő napokban a háziorvosok 275 ezer regisztrált idős embert tudnak beoltani a kínai, 41 750 hatvan év alatti krónikus beteget az AstraZeneca készítményével, a kórházi oltópontokon pedig 52 ezer regisztrált idős ember kap oltást a Pfizer vakcinájával.

Mindaddig nem fognak javulni a járványügyi adatok, amíg kellő számú ember meg nem kapja a védőoltást – mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján tegnap. Müller Cecília arról beszélt: a járvány harmadik hulláma bizonyos mértékig súlyosabban zajlik, emelkedik a kórházban ápoltak és a gépi lélegeztetésre szorulók száma is, és az adatok javulását csak a védőoltással lehet elérni. Hozzátette: szerencsére folyamatosan érkeznek a vakcinaszállítmányok Magyarországra, a nap folyamán a Pfizer 104 130 adagot szállított, amely 52 065 ember beoltására lesz elég, és érkezett 100 ezer Szputnyik V vakcina is.

A kínai vakcina nagyobb valószínűséggel véd a különböző vírusmutánsok ellen – jelentette ki Rusvai Miklós víruskutató az M1 műsorában. A szakember azt mondta: a különböző modellszámítások szerint a koronavírus dél-afrikai mutánsa esetében nagyjából 5–8 százalékot kell levonni a jelenleg ismert vakcinák hatékonyságából. A kínai vakcina azért előnyösebb, mert az a vírus valamennyi fehérjéjét tartalmazza, így valószínűbb, hogy véd a különböző mutánsok ellen. Rusvai Miklós úgy látja, az emberek nagy többsége most is betartja, elfogadja a szabályokat, így a koronavírusos esetek számának növekedését nem a szabályokat megszegők okozzák, hanem az új típusú vírusmutánsok. A víruskutató kiemelte, hogy a koronavírus-fertőzés sokkal veszélyesebb, mint bármelyik vakcina.

Háromnapos járványügyi szakértői konzultációsorozata keretében elsőként az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) elnökségével tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök tegnap délután Budapesten, a Karmelita kolostorban – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő a tanácskozás után Facebook-videójában azt mondta: óvatosságra intenek a szakemberek.

Az Egészségügyi Tudományos Tanács tagjai tegnap azt mondták, hogy „a járvány harmadik hullámának felfutó szakaszában vagyunk, óvatosnak kell lennünk, mindent meg kell tennünk, hogy vakcinából minél több érkezzen Magyarországra, és minél többen beoltassák magukat”. A miniszterelnök szerint arra a kérdésre, hogy kell-e, lehet-e már nyitni, a korlátozásokat el lehet-e mozdítani, inkább óvatos, elutasító választ adtak. Majd ha magasabb lesz a beoltottak száma, akkor jön el ennek az ideje – ismertette a tanácskozáson elhangzottakat a miniszterelnök.