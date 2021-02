Kis város nagy sikere

Ami ugyanis most már természetes, mondhatni elvárás – a bajnokság megnyerése, a kupa elhódítása –, az nem is olyan régen még merész álom volt Sepsiszentgyörgyön. Ki ne emlékezne a Szabó Kati Sportcsarnokban megrendezett sorsdöntő meccsek forró hangulatára, a hatalmas küzdelemre, a közös szurkolásra – és igen: a csalódásokra is, amikor egy-egy elvesztett meccs után keserűen állapítottuk meg, a diadalhoz tanulni, fejlődni kell még? Ma már ott tartunk, hogy Románia jóformán nem pálya a csapatnak, és a Sepsi-SIC az európai színtéren is egyre versenyképesebb és egyre több sikerélményt, örömet szerez szurkolóinak.

És ez csak a történet egyik része. A csapattal párhuzamosan fejlődött ugyanis a klub – ma már öt szakosztályt működtet – és a köré épülő infrastruktúra. Ma már nem a Szabó Kati szűkös falai között kell szoronganunk, hanem a sokkal nagyobb, korszerűbb Sepsi Arénában szurkolhatunk kedvenceinknek, és egyre inkább bebizonyosodni látszik az is, hogy nem grandomán álom, fölösleges pénzkidobás volt a csarnok megépítése, hiszen sikerült azt belakni, élettel megtölteni: óvodásokat, kisiskolásokat tanítanak mozogni, és nemcsak profi sportolók edzenek ott, hanem a tömegsportot is szolgálja a létesítmény. Az aréna közelében már áll a sátortetős jégpálya, a szomszédban épül a stadion, kissé odébb egyetemet álmodik a Sapientia – olyan komplexum épül tehát Sepsiszentgyörgy határában, amelyet nagy, gazdag városok is megirigyelhetnének, mindennek pedig előbb-utóbb egyre több érzékelhető gazdasági haszna is megmutatkozik majd.

A Sepsi-SIC hatodik kupagyőzelme mellett bizonyos tekintetben legalább annyira fontos hírt közölt hétfőn a klub: a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség döntése értelmében Sepsiszentgyörgy ad otthont a női kosárlabda Európa-kupa két nyolcad- és negyeddöntős buboréktornájának. Nem véletlen a FIBA döntése, Sepsiszentgyörgy ugyanis már bizonyított: decemberben kiválóan rendezte meg a csoportkör egyik buboréktornáját. E sportdiplomáciai siker tehát lényegében azt jelenti, hogy a háromszéki város fölkerült a térképre, és a jövőben sokkal nagyobb eséllyel adhat majd otthont különféle nemzetközi sportrendezvényeknek. Könnyű belátni, a presztízsen túl mit jelent egy-egy nemzetközi sportrendezvény megszervezése a járványhelyzet lejártával: külföldről érkező látogatókat, pénzt a szálláshelyeknek, vendéglátóegységeknek, megpezsdülő életet, turistaforgalmat – egyszóval fejlődést.

És kezdődött az egész egy túlzsúfolt csarnokkal, óriási lelkesedéssel, néhány ember merész álmával...