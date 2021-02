A múzeum a Kriza János és Bánki Donát utca sarkán, az önkormányzat tulajdonát képező, az egyesületnek felajánlott és a város költségén rendbe hozott épületben kapott helyet. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, az egyesület elnöke szerint együttműködési szerződést írtak alá a szervezettel, mely értelmében a város két évig a létesítmény működéséhez szükséges anyagi hátteret is biztosítja.

Az alpolgármester elmondta: már egy ideje keresik a helyszínt, hogy Csáki Ernő gyűjteményének megfelelő teret biztosítsanak. A kezdeti beszélgetések során több ezer négyzetméteres térről beszélgettek, egyelőre csak a jelenlegire tellett, de feltett szándékuk, hogy fejlesszék a létesítményt, az egyesületet is azért hozták létre, hogy pályázati forrásokhoz is hozzáférjenek. Az önkormányzat támogatására a továbbiakban is szükség lesz, a városvezetésnek is szándéka, hogy egy interaktív műszaki múzeumot hozzon létre egy nagyobb és alkalmasabb térben.

A létesítmény több célt is szolgál. Egyrészt a hatalmas táv- és hírközlési gyűjteményt végre a nagyközönség elé tárják. Másrészt oktatási helyszínként szolgál a város minden tanulója számára, ahol ezekhez a gépekhez, eszközökhöz hozzáférhetnek, dolgozhatnak rajtuk, miáltal a műszaki műveltséghez is közelebb kerülnek. Természetesen a turisztikai körforgásba is be akarják kapcsolni.

Az egyesület alelnöki tisztségét is betöltő Csáki Ernő távközlési mérnök és pedagógus általánosságban ismertette a létesítmény rendeltetését, valamint a terveket, elképzeléseket. Meglátása szerint a TeleTár az a tér, amely látványos, szórakoztató, közérthető és átélhető módon mutatja be a természet törvényeit, a fizika csodálatos és meghökkentő világát, megtapasztalhatóvá teszi a látogatók számára a tudomány „csodáit”, kedvet csinál a természettudományok megismeréséhez tapasztalati úton és ez által élménnyé teszi a tanulást. Az oktatáson, képzéseken, kutatómunkán túl céljuk a Székelyföldön elérhető hírközlési eszközöknek az utókor számára való megmentése is.

A TeleTár három helyiségből áll. A bemutatóterem inter­aktív kiállítótérként működik, amely lehetőséget teremt a tárgyak kézbevételére, kipróbálására. Itt egyebek mellett egy Puskás Tivadar-féle telefonközpontot, az említett Morse-gépet, írógépeket, katonai és civil rádióberendezéseket, telefonkészülékeket, gramofonokat, patefonokat, piezoelektromos lemezjátszókat, szalagos magnókat, lámpás televíziókat, képernyőket, valamint régi számítógépeket is láthatnak az érdeklődők. A gyakorlóteremben elektronikai tanfolyamokat indítanak, illetve kiscsoportos előadásoknak, a fizika- vagy technológiaórák „meghosszabbításának”, Iskola másképp-programoknak, tudományos filmek vetítésének ad helyet. A könyvtárteremben szakkönyvgyűjtemény áll az érdeklődők rendelkezésére, itt tárolják és digitalizálják az egykori városi televízió (STV) még meglévő archívumát, régi lemezek, audio- és videokazetták hallgathatók, nézhetők.

A megnyitón Péter Sándor magyartanár, az egyesület egyik alapítója és titkára a gyűjtemény létrejöttének kezdeteibe nyújtott betekintést.