Bekerült a Netpont helyi kábelszolgáltató kínálatába a Polyp TV, így a következő időszakban több felső-háromszéki község lakói is követhetik a helyi stúdió műsorait.

A kézdivásárhelyi Polyp Televízió Erdély és a Kárpát-medence egyik legrégebbi, folyamatosan működő vidéki stúdiója. Első adását 1993 karácsonyán sugározta. A kétnaponta készülő, másfél órás helyi műsor hétfőn, szerdán és pénteken 17.30 órától kerül adásba, ismétlésben pedig kedden, csütörtökön és szombaton reggel kilenc órától látható, a műsoridő többi részét a képújság adja. A helyi adást a Nextgen (korában Polyp) hálózatán lehetett vételezni a kezdetektől, egy fejlesztésnek köszönhetően az akkori UPC (ma Vodafone) szolgáltatásába is bekerült, 2017. február 27-től megyei televízióvá lépve elő.

Rövid idő után azonban a Vodafone olyan, anyagilag nem teljesíthető feltételeket támasztott a Polyp TV-vel szemben, amelyek nem tették lehetővé a kis stúdió fennmaradását, az együttműködést így kénytelenek voltak megszakítani. A stúdió munkatársai a szűk anyagi lehetőségek ellenére is igyekeztek bővíteni a helyi műsorszórást Felső-Háromszéken. A közelmúltban a Polyp adása a Netpont helyi kábeltelevíziót szolgáltató vállalkozás kínálatába is bekerült, ezáltal nőtt a Polyp szórási területe, s az addigi Kézdivásárhelyen, Kézdiszentléleken, Szentkatolnán, Gelencén, Imecsfalván és Zabolán kívül jelenleg már Csernáton, Torja, Kézdikővár, Kiskászon, Kézdiszárazpatak, Kézdisárfalva és Kézdiszászfalu lakói is követhetik a Polyp Televízió helyi műsorait.