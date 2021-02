A 18 év alatti bajnokságba mindössze négy csapat, a Csíkszeredai ISK, a Gyergyószentmiklósi ISK, a Suceavai VSK és a Királypingvinek nevezett, a Bukaresti Steaua az utolsó pillanatban visszalépett. A pontvadászat első teremtornájának Csíkszereda ad otthont, ahol pénteken, szombaton és vasárnap is két-két mérkőzést rendeznek. A sepsiszentgyörgyi klub a 2020–2021-es idényben a 16 év alatti bajnokságban nem képviselteti magát, viszont az U18 mellett további négy korosztályos csapata van (U8, U10, U12 és U14). A kisebbek a koronavírus miatti korlátozások következtében csak edzenek, számukra a tétmérkőzések egyelőre elmaradnak.

„A 18 év alatti bajnokságban csak negatív koronavírusteszttel vehetünk részt, a költségeket pedig a Székelyföldi Jégkorong Akadémia állja, mivel klubunk másképp nem tudná fedezni ezeket a kiadásokat. Legutóbb tavaly februárban játszottunk tétmérkőzést, majd a vírus miatt berekesztették a bajnokságot, és szerencsénkre eredményt is hirdettek, az U16-ban bronzérmet szereztünk. A szakszövetség az utóbbi hetekben elkezdett szervezkedni, azonban még elég nagy a bizonytalanság, egyelőre csak annyi biztos, hogy meglesz az első teremtorna, a folytatásról nem sokat tudunk. Nem egyszerű a torna megszervezése, rengeteg szabálynak kell eleget tenni, szóval még örülünk is, hogy nem vagyunk rendezők. Klubunk fennállása óta először van csapatunk U18-ban, ami számunkra és a város számára is mérföldkő” – nyilatkozta lapunknak Kernászt Huba, a Királypingvinek elnöke.

A klubvezető hozzátette, a koronavírus ellenére is toboroznak gyerekeket, várják az óvodások és a kisiskolások jelentkezését, akár már hároméves kortól is csatlakozhatnak a jégkorong és mozgás iránt érdeklődők. A Királypingvinek néhány játékosa a Székelyföldi Jégkorong Akadémia válogatottjával a magyar bajnokságban is szerepel. Kernászt szerint hatalmas eredmény lenne, ha sikerülne érmet szerezni, azonban a magyar pontvadászat erős, nagyon jó csapatokat kell legyőzni ahhoz, hogy a végén éremmel zárhassanak. Az elnök úgy véli, egyelőre nem tehetnek egyebek a kisebb koroszályban érdekelt gyerekekkel, csak teljes erőbedobással dolgoznak, viszont hiányzik a játék és az ezzel járó izgalom, amely a fejlődésüket is elősegíti. (miska)