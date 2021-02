„A jó ember örökséget hagy még unokáinak is, a vétkes vagyona pedig az igazra vár.” Péld 13, 22.

Február 16–21. között a Sepsibodoki Református Egyházközségben immár második alkalommal tartottuk meg a családok hetét, idén Őseink hagyatéka címmel. A presbitériumunk tagjaival folytatott beszélgetések során sokszor szóba kerültek az apák, nagyapák, akik a legtöbb esetben szintén presbiteri szerepet töltöttek be az egyházban, illetve olyan szellemi örökséget hagytak az utódaikra, amelyek nagy hatással voltak a hitéletükre, értékrendünkre. Ezen gondolatmenetet folytatva a családok hete alkalmával az őseinktől kapott szellemi örökségeket, lelki értékeket vettük számba.

Mindennap más csoport volt hivatalos: a presbitérium, a nőszövetség, a vallásórás gyerekek két csoportja, illetve gyülekezetünk ifjúsági csoportja.

Nagyon nehéz ezeknek az alkalmaknak a hangulatát szavakkal leírni, hiszen személyesek, mélyek és érzelemdúsak voltak, de hogy némi ízelítőt kapjál te is, kedves olvasó, téged is meghívlak egy emlékezésre. Hunyd be a szemed és keresd meg önmagad számára a válaszokat az alábbi kérdésekre:

Menj vissza a múltba és hagyd, hogy a családtagjaid megjelenjenek előtted. Ki az a családtagod, aki legelőször eszedbe jut? Milyen volt ő? Emlékezz a hajára, szemére, illatára. Idézz fel vele kapcsolatban egy emlékezetes pillanatot. Milyen belső tulajdonságai voltak?

Te a családban kinek a mintáját követed?

Milyen értékeket hozol magaddal?

Melyek azok az értékek, amelyeket szeretnél továbbadni gyermekeidnek, unokáidnak?

Ha megtaláltad a válaszaidat, le is írhatod őket, de még jobb, ha mesélsz ezekről a felelevenedett emlékekről gyerekeidnek, unokáidnak.

Székely Erika gyülekezeti munkatárs