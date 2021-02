(Ecaterina Andronescu tárcavezető is hasonlóképpen módosította a 2019–2020-as tanév rendjét, rövidebb első félévről és a szemeszterközi februári vakáció megszüntetéséről döntött.) Ferenc-Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének szakmai alelnöke is kiegyensúlyozottabb tanévet szeretne, és úgy véli, jó lenne megállapodni egy társadalmi kiegyezésen alapuló, családot, diákot, iskolát, pedagógust és más területeket is szolgáló tanévszerkezetről, amely elsősorban az alapos és nyugodt körülmények között zajló tanítást szolgálná. A nem egyenlő elosztású tanévet megterhelőbbnek és fárasztóbbnak érzi mindenki, s habár a pedagógusok megszokták, hogy minden évben vagy kétévente váltják a tanévszerkezetet, nem látják, hogy ez milyen meggondolás alapján történik. Hasonlóan vélekedik a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége is, amely szerint a tanév rendje előnyös és logikus kell hogy legyen a tanulók, tanárok és szülők számára is, a módosításoknak pedig észszerűeknek kell lenniük. (Maszol)

ÚJRÁZIK A LEKEZELŐ ORVOS. Ismét botrányba keveredett a kolozsvári orvos, aki megalázta betegét, mert nem tudott jól románul. Ioan Dobrescu sebész évek óta a kolozsvári gyermekkórházban dolgozik, azonban aligha mondható a kórház legnépszerűbb orvosának, legalábbis a betegek és hozzátartozóik körében. A sebész arról híresült el, hogy csúszópénzt követel betegei kezeléséért. Magyar körökben pedig akkor vált ismertté, amikor megalázott egy olaszteleki tizenhét éves lányt és családját, amiért nem beszéltek jól románul. Dobrescut most azzal vádolják egy hároméves lány szülei, hogy a gyermek eltört kezének csontjait rosszul rakta helyre, és ezért újra el kell törni. A hibára a szülők egy röntgenfelvétel után jöttek rá, amin az látszik, hogy a csontok nincsenek jól helyretéve. Amikor viszont ezzel szembesítették az orvost, még neki állt feljebb, és azt mondta, ha nem fizetnek neki pluszpénzt, az olyan, mintha nem vigyáznának a gyerekükre. Dobrescunak csúszópénzek miatt már két büntetőügye volt, amikor tetten érte a hatóság. 14 szülő jelent meg a bíróságon, hogy tanúskodjon és elmondja, miként alázta meg őket és követelt csúszópénzt az orvos. Ioan Dobrescut a második esetben 3 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, de nem tiltották el az orvosi hivatás gyakorlásától. (Transindex)

A JÖVŐ JOGÁSZAI. Botrány tört ki a Bukaresti Tudományegyetem jogi karán, ahol 49 elsőéves egyetemista kizárását tervezik vizsgacsalás miatt. Az Edupedu.ro írt először arról, hogy a gólyák „ügyesen” kihasználták az online vizsgázás előnyeit, létrehoztak egy csoportot a WhatsApp üzenetküldő applikáción, ahol közösen oldották meg a feladatokat, videofelvételeket küldtek egymásnak a puskázási módszerekről, de arról is, hogyan kell elhelyezni a monitort, hogy lazán lehessen inspirálódni vizsgázás közben. Răzvan Dincă dékán felháborítónak nevezte, hogy épp egy olyan felsőoktatási intézmény keveredik ilyen botrányba, ahol a jövő bíráit, ügyvédjeit, ügyészeit képzik. (Főtér)