A medvekérdésről az EP-ben

A medvekérdés megoldásához Romániában életbe kell léptetni a vadgazdálkodási stratégiát – jelentette ki Vincze Loránt (fotó). Az RMDSZ európai parlamenti képviselőjének kérésére az Európai Parlament petíciós bizottsága (PETI) tegnap három medveügyi petícióról is tárgyalt, köztük arról, amit a székelyföldi megyék tanácselnökei közösen nyújtottak be.

Ugyanebben a témában egy Zsil-völgyi medvetámadással és a medvék beszűkülő életterével kapcsolatos petíciókat is megtárgyalta a bizottság. Az ülésen meghallgatták a petíciósok, az Európai Bizottság és a képviselők véleményét is. A Hargita, Kovászna, Maros és Brassó megyei tanácselnökök által 2019 végén benyújtott petíciót Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök képviselte. Bevezetőjében elmondta: Romániában hétezerre becsülik a medvék számát, ebből 2100 egyed él Hargita megyében, ez a nagyszámú populáció pedig konfliktusokhoz vezet: az elmúlt öt évben 1120 háziállatban esett kár, 54 személy szorult kórházi kezelésre és hét halálos áldozata volt a medvetámadásoknak, ezenkívül gyakoriak a medvék által okozott közúti balesetek is. A környezetvédelmi minisztérium eddigi intézkedései átláthatatlanok és követhetetlenek, a kármegelőzés pedig teljes mértékben hiányzik – fejtette ki. Végül felkérte az Európai Parlamentet: „szólítsa fel Románia kormányát a károk megelőzésére, az emberi élet, a közbiztonság, a mezőgazdasági termés és állatállomány védelmére, és arra, hogy foglalja bele az országos vidékfejlesztési programba a megelőző intézkedések tervezését és finanszírozását”.

„Az emberi élet védelme és a gazdasági károk megelőzése számunkra mindennél fontosabb. Pontos felmérésre, észszerű megoldásra, vadgazdálkodásra van szükség, ezt az Európai Bizottság ma is nyilvánvalóvá tette álláspontjában. Minden feltétel adott, hogy Románia vadgazdálkodási stratégiát léptessen életbe. Az ügyet mindaddig nyitva kell tartani, amíg megnyugtató megoldás születik a Székelyföldön élők számára” – nyilatkozta Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő, az Európai Néppárt témafelelőse, aki néhány héttel korábban Tánczos Barna környezetvédelmi miniszterrel egyeztetett Bukarestben. Az RMDSZ minisztere a probléma megoldását szeretné, tervei szerint előbb tudományos alapon felmérik az állományt, majd gyakorlatba ültetik az évek óta elfogadott menedzsmenttervet.

Vincze Loránt a bizottsági ülésen emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság megerősítette: az uniós élőhelyvédelmi irányelv (Habitat direktíva) tiltja a szigorúan védett fajok közé sorolt nagyvadak – így a barna medve – szándékos befogását vagy megölését, de a közegészség és a közbiztonság, valamint a termények, az állatállomány vagy más típusú tulajdon súlyos károsodásának megelőzése érdekében a tagállamok eltérhetnek ettől a rendelkezéstől. Ezek engedélyezése a romániai hatóságok hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor az EU közös agrárpolitikája az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapon (EMVA) keresztül támogathatja a nagyragadozók által okozott károk megelőzését vagy csökkentését elősegítő hatékony védelmi intézkedéseket, amennyiben a tagállamok vidékfejlesztési programjaik keretében így döntenek. Románia eddig nem élt ezzel a lehetőséggel.

A PETI bizottság úgy döntött, nem zárja le a petíciókat, mivel a kérdést nem tekinti megoldottnak – tudatja az RMDSZ közleménye.