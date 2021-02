Egy rapper szabadon engedéséért tüntetnek Katalóniában

Ahogy egy hete minden este, újból tömegek vonultak az utcákra, a kezdetben békés megmozdulás azonban megint rongálásba és erőszakba torkollt. A tüntetők konténereket gyújtottak fel, kirakatokat törtek be, üvegpalackokkal dobálták a rendőröket. Egy újságíró is megsérült. A város lakóit egyre jobban felháborítják az estéről estére ismétlődő incidensek, többen ablakukból, erkélyükről kiabáltak a tüntetőknek, hogy fejezzék be a randalírozást.

A városvezetés becslése szerint az elmúlt egy hétben keletkezett anyagi kár meghaladja a 1,5 millió eurót. Katalóniában eddig több mint 110 embert vettek őrizetbe, a sérültek száma is száz felett van. Kezdetben több mint húsz spanyol városban csatlakoztak a tiltakozó akciókhoz, mostanra azonban már csak néhány katalán városban ismétlődnek a megmozdulások.

Pablo Hasélt múlt hét kedden tartóztatták le, miután elbarikádozta magát a léridai egyetemen, hogy megpróbálja elkerülni kilenc hónapos börtönbüntetését. Több, még zajló bírósági eljárás mellett két jogerős ítélet van érvényben ellene: egy, mert terrorszervezeteket, például a Baszk Haza és Szabadság (ETA) és az al-Kaida terroristáit dicsőítette, és egy másik, mert a rendfenntartó erőket és a monarchiát gyalázta dalszövegeiben. A rapper ügye élénk közéleti vitát váltott ki a véleménynyilvánítás szabadságának határairól, több ismert művész állt ki a zenész mellett.