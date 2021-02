Kevesebb mint egy hónap múlva lesz egy éve annak, hogy 2020. március 21-én igazolták az első koronavírus-fertőzést a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban az egyik orvos alkalmazottnál, de már tavaly február végén megjelent a vírus az országban és Háromszék legnagyobb kórházának már akkor készülnie kellett a fertőzéshullámra. Az azóta eltelt időszak tanulságairól is beszélt András-Nagy Róbert kórházmenedzser a tegnapi tájékoztatón.

A teljes egészségügyi ellátórendszer újragondolását tartja fontosnak a háromszéki kórházvezető, mert szerinte túl kevés az alapellátásra fordított figyelem és finanszírozás, valamint az elsődleges paraklinikai és szakorvosi vizsgálatokra szánt térítésmentes lehetőség. Úgy véli, a jövőben az a cél, hogy csak azokat a pácienseket utalják be a kórházba, akik igazán rászorulnak erre. Ha van pontos diagnózis, sok mindent meg lehetne oldani a szakorvosi javaslat alapján a járóbeteg-rendelőkben, illetve a napos beutalások révén, ellenben ezeknek az ellátórendszereknek az infrastruktúráját kellene bővíteni ahhoz, hogy megfeleljenek az adott feladatoknak – mondotta.

Az elmúlt egy évben minden egészségügyi alkalmazott többletmunkát végzett, a villanyszerelőtől a kazánfűtőig, a könyvelőtől a beszerzőig, az ápolótól a műtőorvosig, mindenkinek kijárna a pluszjavadalmazás, de ez nem így történt, egyeseket törvényileg kizártak az anyagi elismerésből, és ez nincsen jól – szögezte le a menedzser.

A járványügyi helyzet következtében az elmúlt egy évben a betegek többsége későn jelentkezett orvosnál, sokan attól tartottak, hogy a kórházban fertőződnek meg, ezért csak akkor mentek orvoshoz, amikor állapotuk súlyosan romlott, kezelésük többletmunkát igényelt – mondta a kórházvezető. Igaz, hogy a beutalások száma csökkent, de a páciensek ellátása olykor összetett csapatmunkát igényelt, ráadásul minden bent fekvőnél elvégezték a koronavírus-fertőzést kimutató PCR-tesztet is, ezzel is több alkalmazottat vontak be egyetlen beutalt állapotának felmérésébe. András-Nagy Róbert hangsúlyozta, az elmúlt egy esztendő sok tanulsággal járt a kórházak menedzselése tekintetében, ebből látja, sok mindent rendszer szinten kell megváltoztatni ahhoz, hogy valós előrelépés történjék.

A jelenlegi koronavírusos esetszámokat illetően a menedzser elmondta, a tegnap déli jelentés szerint huszonnyolc fertőzöttet kezelnek a kórház különböző COVID-osztályain. A fertőzőn 18 beteget ápolnak, többségük oxigénellátásra szorul, hatan a COVID-sebészeti osztályon gyógyulnak, közülük kettő Brassó megyei ortopédiai eset, egy betegnek nőgyógyászati ellátásra van szüksége, hárman általános sebészeti patológiával kerültek az osztályra. Az intenzív osztályon négy kritikus állapotban lévő beteg fekszik, egy közülük lélegeztetőgépre szorul. Az elmúlt héten tizenkét, koronavírus-fertőzéssel kezelt személy hagyta el a kórházat, a betegség szövődményei miatt öten hunytak el a kórházban, mindannyiuknak volt társbetegsége is.

Lapunk érdeklődésére a kórház menedzsere elmondta, eddig két olyan pácienst kezeltek a megyei kórházban, akiket a koronavírus egyik új mutációja fertőzött meg. Betegségük lefolyása hasonló volt az eddigi, súlyosabb állapotot előidéző koronavírus-fertőzésekéhez, mindkettőjüket már hazaengedték.