Falufelelősök nélkül

A szotyoriak is érdekképviselet nélkül maradtak. Albert Levente felvétele

Antal Árpád polgármester elmondása szerint a törvény úgy rendelkezik, hogy a falufelelősök mandátuma is megszűnik a leköszönő helyi tanácséval együtt, és ha az önkormányzati választások után megalakuló új testületbe nem kerülnek be falubeliek, akkor új falugyűlést kell kiírni a megválasztásukra, erre határidő is van.

A koronavírus-fertőzés terjedése miatt nem lehetett új falugyűlést szervezni, és más megoldást sem találtak.

A sepsiszentgyörgyi elöljáró Bukarestben is szóvá tette ezt, és hosszabbítást kért az előző négy évben tevékenykedő falufelelősök számára, de azt a választ kapta, hogy ez nem lehetséges; azt az ötletét is elutasították a jogászok, hogy más módon, programokkal versenyezzenek a jelöltek, így hát egyelőre marad a bizonytalanság.

Sepsiszentgyörgy tanácsában a közigazgatásilag hozzá tartozó falvaknak volt küldöttjük, akik részt vettek az üléseken, véleményüket is elmondhatták, de szavazati joggal nem rendelkeztek. Az elmúlt négy évben a kilyéni lakosok érdekeit Vaszi Etelka, a szotyoriakét pedig Miklós András képviselte, ők adtak hangot közösségeik kívánságainak, elégedetlenségeinek, és ők számoltak be a két faluban zajló fontosabb eseményekről is. A 2020 szeptemberében megalakult új tanács egyébként többnyire online üléseket tart, csak ritkán gyűlnek össze egy terembe, ha például személyi kérdésekről kell szavazni. (demeter)