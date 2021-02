A Kézdi Lacto Coop Egyesületnek 2,2 millió eurós európai uniós pályázatot sikerült megnyernie saját tejfeldolgozó létesítésére, amelynek kapuján a remények szerint 2021 őszén gördülhet ki az első autó, tele Kézdivásárhelyen gyártott tejtermékkel. A volt fás vállalat helyén kialakított 1. számú ipari parkban helyet kapó létesítmény létrehozása hárommillió euróba kerül, ebből 2,2 millió euró az EU-s pályázati pénz, a többi pedig a szövetkezet saját tőkéje, illetve a Pro Economica Alapítványtól megnyert összeg – jelentette be Fejér László Ödön szenátor tegnapi sajtótájékoztatóján.

Amikor hat esztendővel ezelőtt, 2015. október 29-én kilenc alapító taggal létrehozták a tejszövetkezetet, nagyon kevesen hittek a sikerben, de tudták, hogy más választásuk nincs, a tejjel kezdeniük kell valamit. Partnerkapcsolatokat alakítottak ki, szövetségeseket kerestek és átsegítették egymást a nehezebb időszakokon. Egy dédelgetett célt tűztek maguk elé: mihamarabb elérni, hogy ne Hargita megyében – Székelykeresztúron és Csíkszépvizen – gyártsák termékeiket, hanem Kézdivásárhelyen egy saját tejfeldolgozó üzemben, ahol tejet, tejszínt és vajat fognak fő termékként előállítani.

Fejér László Ödön elmondása szerint tavaly decemberben az olasz beszállítónak kifizették az első előleget és a szerződést is véglegesítették. Az első gépek március végén érkeznek meg Kézdivásárhelyre, majd ismét újabb előleget fizetnek ki. Ha az olasz beszállító is tartja a szerződésben szereplő határidőket, akkor szeptember, október folyamán elindul a termelés, a próbagyártás a tejfeldolgozó üzemben.

A végleges kivitelezési terv is elkészült, amely már a városházán van, és várják a jóváhagyást az építkezési engedély kibocsátására, amit a megyei tanács főépítészének is alá kell írnia. Ezen kívül sikerült minden szükséges engedélyt, jóváhagyást beszerezni.

A majdani tejfeldolgozó üzem nem felső-háromszéki, hanem háromszéki lesz, hiszen egész Háromszékről társultak állattartó gazdák a szövetkezetbe. Kezdetben egy váltásban indul majd be a termelés mintegy húsz alkalmazottal, de akár két-három váltás is számításba jöhet, ha a napi mennyiség eléri a harmincezer liter tejet, ami már harminc munkahelyet is jelenthet. Az üzleti terv még nem végleges – hangsúlyozta a szenátor.