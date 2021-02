A Háromszéki Közösségi Alapítvány elmúlt évi fontosabb megvalósításairól és idei terveiről számolt be a sajtó képviselőinek Bereczki Kinga igazgató és Fleckhammer Ottó, az alapítvány kuratóriumának elnöke kedd délelőtt Sepsiszentgyörgyön az Eurocenter Amőba Oktatási Központ székhelyén. A Háromszéki Közösségi Alapítvány elmúlt évi fontosabb megvalósításairól és idei terveiről számolt be a sajtó képviselőinek Bereczki Kinga igazgató és Fleckhammer Ottó, az alapítvány kuratóriumának elnöke kedd délelőtt Sepsiszentgyörgyön az Eurocenter Amőba Oktatási Központ székhelyén.

Mint megtudtuk, a Háromszéki Közösségi Alapítvány tavaly ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját, és a 2020-as év számukra is az újratervezés éve volt. A járvány miatt kénytelenek voltak csökkenteni a működési költségeiket, de programjaikat azért igyekeztek maradéktalanul megvalósítani.

Tavalyi programok

Tizenhárom közösségi programot valósított meg az alapítvány az elmúlt évben. Helyi szinten összesen 166 120 lejt gyűjtöttek céges támogatásokból, egyéni adományokból, valamint projekttámogatásokból, emellé 100 380 lej értékben sikerült bevonni külső pályázati forrásokat, valamint DVD-eladásokból és Háromszéki Vállalkozás/Termék védjegyre való regisztrálásokból származó jövedelmet. Az alapítvány által 2020-ban gyűjtött források így összesen 266 500 lejt tettek ki. Ez az előző évhez viszonyítva kevesebb, az év második felében ugyanis megszűntek a közösségi kártya utáni alapbefizetések.

Közösségi célokra összesen 211 292 lejt fordítottak: 85 026 lejt programtámogatásokra (Egy gyümölcsfa a jövő nemzedékének, Napkapu program – erdőtelepítés, Élelemadományozó program, Tekerj egy jó célért!, Technikai támogatás Barótra, 27-es projekt), 26 500 lejt egyéni támogatásokra (ösztöndíjak, civil szervezetek segítése), 99 766 lejt pedig különböző befektetésekre (Okospad Kézdivásárhelyen, Napkapu-szobor Sepsiszentgyörgyön, könyvdobozok Kovásznán, a haromszeki.ro portál fejlesztése).

Bereczki Kinga elmondta, tavaly sajnos csak egy adománygyűjtő akciót tudtak szervezni, a Tekerj egy jó célért! szentgyörgyi kiadását, melynek az volt a különlegessége, hogy egyetlen tekerővel zajlott. A fiatal cukorbeteg Vajna János kimagasló teljesítményével, az Everesting részleges megvalósításával a Kovászna Megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok Egyesületének gyűjtött. A Bertis üzletekben elhelyezett adománydobozok is lehetőséget kínáltak arra, hogy egyéni támogatásokhoz jussanak a közösségi programjaik.

A partnerekről és támogatókról is szó esett: az igazgató kifejtette, hogy van egy stabil támogatói köre az alapítványnak, de örömükre ez folyamatosan változik, álladóan új szponzorok is bekapcsolódnak, ami azt jelzi számukra, hogy munkájukat elismerik, értékelik, bíznak abban, hogy az alapítvány jó helyre juttatja a felajánlott összegeket.

Idei tervek

A 2021-re tervezett programok egy része korábbiak folytatása, de új kezdeményezéseik is vannak, mint amilyen a haromszeki.ro kereskedelmi portál elindítása. Ezzel kapcsolatosan a webmester, Toró Attila telefonon tájékoztatott. Az arculat már elkészült, jelenleg a meghatározások több nyelvre fordításán dolgoznak, azután tesztelik a rendszert és adaptálják a különböző technikai eszközökre, végül pedig feltöltik rá a pontos adatokat. Öt céggel és minimum ötven termékkel tervezik beindítani a honlapot, ezek között van egy szolgáltatás és négy kereskedelmi cég, mely divatcikkeket, ruhaneműt, játékokat, elektronikai eszközöket árul. Nemcsak az eladók, hanem a vásárlók is regisztrálhatnak majd a honlapra, ahol folyamatosan híreket kapnak az új termékekről és különböző kedvezményekben részesülnek.

Fleckhammer Ottó részletekbe menően tájékoztatott az őshonos gyümölcsfák telepítési programjáról, mely egész Háromszéken zajlik. 2013-ban kezdték 175 gyümölcsfával, amit Magyarhermányban ültettek el, azután elindult a tízéves program, mely nagyjából 40 ezer gyümölcsfacsemetének az ültetési terve. Olyan alma-, körte-, birs-, szilva-, cseresznye- és meggyfajokról van szó, amelyek legkevesebb száz éve jelen vannak a vidékünkön. Évről évre bővült a program, az utóbbi években már évi négyezer fölött volt az elültetett fák száma. A tavaly 5165 csemetét sikerült kiosztani, és összesen 1655 háromszéki család részesült őshonos gyümölcsfacsemetékben. Hét év után mintegy 23 ezer elültetett csemeténél tartanak, de ha további támogatók is az ügy mellé állnak, a tízéves terv valóra válhat. A visszajelzések alapján elégedettek az emberek az alapítvány által kínált gyümölcsfákkal, és olyan híre van a programnak, hogy más megyékből is próbáltak már rendelni tőlük.

Bereczki Kinga elmondta, hogy a Napkapu program során idén is 5000 tölgyfa-, juhar- és vadcseresznye csemetét szeretnének elültetni, gyermekekkel közösen, ehhez gyűjtenek a Bertis üzletekbe kihelyezett dobozokban és a Civil Liciten. Az ültetés előtt azonban szeretnék bekeríteni az őrkői bánya melletti területet, vagy biztonságosabb helyet kérnének az önkormányzattól, mert a tavaly elültetett csemeték mintegy felét kitaposták a környéken lakók. Az ültetéssel együtt a környezeti nevelési programok is beindulnak tavasszal.

Civil Licit Online

A Civil Licitre idén március 18-án este 6–8 óra között online térben kerül sor. Az alapítvány befizet egy olyan platformra, mely kiválóan alkalmas erre a három tényezőn – moderálás, bemutatások, licitálás – alapuló eseményre. Már zajlanak az előkészületek, igyekeznek felhívni rá minden módon a figyelmet. „Ez jó alkalom a segítségre, és nem kell feltétlenül nagy támogatásokra gondolni, hisz már 50 lejjel részese tud lenni az ember pozitív változásoknak” – fogalmazott az igazgatónő, hozzátéve, hogy a benevezett programok támogatási célösszege 6000 lej.

A fő programok mellett idén is folytatódik a Csíki negyedi 27-es tömbház és környékének rendbetétele és folyamatos ellenőrzése, lesz Olt-tisztítás, egy csernátoni intergenerációs program, a közösségikártya-program pedig a Bani Market üzlethálózatban folytatódik a lakószövetségeket is bevonva. Kovásznán befejezik a könyvdobozokat, Baróton játszóteret hoznak létre, és a közösségikártya-program révén Szentgyörgyön is további befektetéseket terveznek.